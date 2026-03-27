El pasado lunes el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, adelantó la convocatoria de las elecciones en Andalucía para el próximo 17 de mayo, un mes antes de la fecha esperada. El líder del PP-A parte con ventaja según las últimas encuestas para conseguir la reelección aunque podría quedarse al borde de la mayoría absoluta. Esos mismos sondeos auguran un batacazo histórico del PSOE andaluz con la exvicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a la cabeza.

En el programa especial de Es la Mañana de Federico de esRadio desde Málaga el presidente andaluz ha dicho que "convocando las elecciones autonómicas creo que he hecho un gran servicio a España para que la señora Montero se venga a Andalucía y deje la posibilidad de que algún día tengamos presupuestos en nuestro país con alguien mucho más competente. Esperemos que ese cambio sirva por lo menos para que haya un ministro de Hacienda que cumpla con sus obligaciones constitucionales y presente el presupuesto de nuestro país".

La elección de la fecha de las elecciones ha sido un sudoku porque en Andalucía hay muchas fiestas de primavera y, por tanto, ha sido complicado encontrar un hueco, una fecha limpia. El 17 de mayo es la fecha más limpia que posibilita la participación de los ciudadanos andaluces y, por tanto, vamos a tener entre fiesta y fiesta, entre romería y romería unas elecciones en las que yo espero, deseo y confío en que participen masivamente los ciudadanos de Andalucía porque nos jugamos muchísimo".

Los 'hitos' de María Jesús Montero en la Junta

El líder del PP-A y candidato a la reelección como presidente de la Junta de Andalucía ha recordado el paso de su principal adversaria en los próximos comicios del 17 de mayo, la socialista María Jesús Montero, por los gobiernos de Manuel Chaves, José Antonio Griñán y Susana Díaz. Montero fue consejera de Sanidad y Consumo entre abril de 2004 y septiembre de 2013 en los ejecutivos de Chaves y Griñán y, posteriormente, consejera de Hacienda y Administraciones Públicas entre 2013 y 2018 en el de Díaz.

Juanma Moreno ha dicho que "ella como consejera de Hacienda nos dejó el regalo, la herencia de que no cumplimos ninguna de las tres reglas de gasto que nos ponía, precisamente Hacienda. Ella no cumplía ninguna de las tres y al año siguiente con el señor Juan Bravo de consejero cumplimos las tres". "Aparte", ha continuado Moreno, nos dejó "un déficit y un desorden en las cuentas públicas muy importante que nos ha costado cinco años ordenar" y "en el ámbito sanitario, nos dejó también el regalo de medio millón de personas en listas de espera ocultas para que no se supiese que estaban en los cajones; nos dejó el regalo de 7.770 profesionales sanitarios que habían sido echados del SAS; nos dejó también el regalo de 800 camas menos en hospitales… en definitiva ella no se caracteriza por ser una buena gestora, por ser una gestora óptima, por conseguir objetivos y resultados que sean plausibles".

"Por eso nos sorprendió muchísimo aquí en Andalucía cuando el presidente Sánchez decidió que fuese ni más ni menos que su ministra de Hacienda después de ese currículum que ella traía no nos parecía la persona idónea y, desde luego, se ha demostrado a lo largo de estos ocho años de sanchismo que ella no ha sido capaz no solo de tener unas cuentas ordenadas ni siquiera de llevar a las Cortes un presupuesto", ha apuntado Moreno.

El desastre del AVE a Málaga

Sobre el regreso del AVE a Málaga el líder del PP-A ha dicho que "lamentablemente aquí están jugando con los intereses de muchos ciudadanos, de muchos trabajadores, de mucha pequeña y mediana empresa y, además, con la propia dignidad de Málaga y de Andalucía". "Creo que no se puede jugar, precisamente, con el pan de muchos sectores. Quiero recordar que la Semana Santa para muchas empresas es un tercio de todo el año. Por tanto, no hemos entendido que a lo largo estos meses nos han dado tres fechas distintas, lo que indica que no ha habido una planificación ordenada, y, en segundo lugar, solamente se han puesto a trabajar a tres turnos, como habíamos solicitado desde Andalucía, solo cuando hubo presión política y mediática", ha destacado el presidente de la Junta de Andalucía.

Moreno ha asegurado que "lo que sucede" en Málaga "es lo que ha sucedido y sucede a lo largo de estos años con el Gobierno de Sánchez: una pésima planificación y organización, una falta de inversión en mantenimiento que es lo que ha traído toda estas circunstancias en los retrasos diarios y cotidianos durante todo el año". El "problema" para el presidente andaluz es que "no nos dan una fecha cierta" porque "ellos dicen que puede ser que a finales de abril la conexión directa con Málaga estuviera ya abierta, pero cuando le planteamos fechas concretas no nos las confirman".

En este sentido, ha contado que "cuando hablamos con empresas que conocen la zona nos dicen que ellos no ven técnicamente que para finales de abril esté abierta la conexión directa con Málaga". El líder del PP-A ha indicado que "por tanto, estamos ante una enorme incertidumbre que está generando que Málaga ha sido de todas las provincias andaluzas la última en reservas. Tenemos un problema serio de conexión por Madrid y eso nos está haciendo daño no solo a Málaga, sino a toda Andalucía. Esto ha sido un varapalo para un sector que es estratégico para nuestra CCAA y la provincia. Supone ERTE, pérdida de credibilidad reputacional y demuestra la incapacidad manifiesta que tiene el sanchismo para que España funcione".

El "afán recaudatorio" del Gobierno de Sánchez

Juanma Moreno también ha hablado de los impuestos. En este sentido ha dicho que "ellos", en referencia al Gobierno de Pedro Sánchez, "tienen una obsesión patológica, especialmente la señora Montero, que es la presión fiscal. Ellos consideran que todos los ciudadanos tenemos que hacer un doble esfuerzo. Para ellos un ciudadano que cobra más de 50.000 al año es un rico. Ellos quieren recaudar a toda costa por todo hagas lo que hagas y esa es la obsesión que tienen. Por eso a nosotros en Andalucía nos han puesto tantas trabas y nos insultan tanto por las siete bajadas de impuestos que hemos hecho. Hemos demostrado que bajando los impuestos se puede recaudar más".

El líder del PP-A ha apuntado que "bajar la presión fiscal es un elemento fundamental en la economía moderna para poder competir con otros territorios no solo en España sino en el mundo. Ellos eso lo ven como una ofensa ultraliberal y ponen todos los palos en las ruedas. Lo último fue el Impuesto de Patrimonio que nosotros hemos llevado al Constitucional. Ellos hicieron la Ley de Solidaridad simple y llanamente para que nosotros pudiéramos bonificar al 99% este impuesto en Andalucía que hubiera supuesto que muchas personas que ya viven aquí lamentablemente se han marchado a otras zonas. Un gobierno con muchos condicionantes ideológicos que es incapaz de bajar la presión fiscal todo lo que tienen es afán recaudatorio para después no ejecutarlo bien en servicios públicos como estamos viendo con el tren o las carreteras".

Vox pide 'la luna'

Juanma Moreno ha hablado de Vox. El partido de Manuel Gavira en la región podría crecer, según algunos sondeos, hasta llegar al 20% del voto llegando a pelear por la segunda plaza con el PSOE. Ha comentado cómo los pactos en otras regiones con el PP podrían influir de alguna manera en la campaña electoral. Ha dicho que "es verdad que parece ser que después de Semana Santa se van a producir los acuerdos en Extremadura y Aragón, los más maduros, y, luego en Castilla y León", pero cree que eso "no tiene ningún impacto aquí".

En este sentido, el líder del PP-A ha explicado que "los ciudadanos andaluces cuando lleguen el día 17 a las urnas tienen que decidir una cosa clara. Aquí el PSOE no tiene ninguna opción de gobierno, ninguna. Por tanto, los ciudadanos tienen que apostar o decidir por un Gobierno estable, sereno, que da seguridad jurídica con récord en economía o nos metemos en el lío de los pactos de no tener presupuestos, de tener que adelantar las elecciones porque no te dejan aprobar leyes como ha sucedido a mis compañeros de Extremadura, Aragón o Castilla y León".

"Creo que es bueno que los ciudadanos andaluces lo vean. Que vean los pactos y a veces lo que pide en este caso Vox, que pide la luna y no es consciente de la representación parlamentaria que tiene. Vox tiene representación, es un partido que hay que respetar, pero no puede pedir, como está pidiendo en algunos casos que me cuentan mis compañeros, muy por encima de sus posibilidades electorales", ha insistido Juanma Moreno.

El presidente de la Junta de Andalucía piensa que "eso también va a servir para que los ciudadanos andaluces sepan: tenemos la opción A, un Gobierno estable, o meternos en el lío de las negociaciones. De no ser libres, en definitiva, como hasta ahora hemos sido en Andalucía para hacer una política que claramente ha beneficiado a los andaluces".

No se ve de vicepresidente de Feijóo

En las últimas cuestiones ha hablado de lo sucedido con el DNI electrónico, del caso de Noelia Castillo y de un futuro gobierno de Alberto Núñez Feijóo. Sobre el primer tema, el presidente de la Junta de Andalucía ha dicho que en las elecciones andaluzas "no se podrá usar el DNI electrónico" tras el recurso del PP a la Junta Electoral Central que ha sido admitido. Sobre el caso de la joven que solicitó la eutanasia ha dicho que "tenemos todos la sensación de que el sistema ha fracasado" y que hay "una pandemia en el bienestar mental de los jóvenes".

En el último caso ha alabado el papel de Antonio Sanz, consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias. Es "una persona 24/7, leal, institucional, muy muy trabajador… tengo un seguro de vida y el miedo que me da es que me hagan una OPA hostil en cualquier momento", ha bromeado. En este sentido, ha apuntado que "cuando gobernemos España, porque vamos a gobernar España le guste o no a Sánchez; él puede alargar esta agonía pero va a caer democráticamente… el miedo me da que me lo intenten quitar porque es una de las personas más capacitadas y preparadas".

Moreno ha dicho que no se ve de vicepresidente de Feijóo porque está "en una etapa dulce" y que Andalucía "requiere mucha atención". Aquí estás "cerca de los míos, haciendo algo que me gusta, relevante". "Nos queda mucho por hacer, estamos sembrando para las generaciones futuras y esto está cambiando", ha añadido el líder del PP-A. Moreno ha confesado que le "encanta lo que estoy haciendo". "No quiero que me hagan OPAs, aquí estamos todos muy bien. Y el día que se constituya un Gobierno de España, que sea lo antes posible, por Feijóo que haga el mejor gobierno posible, pero que me deje a mí mi equipo que mucho me ha costado montar", ha finalizado.