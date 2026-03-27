La ilusión en el socialismo andaluz por la candidata de Pedro Sánchez para las elecciones regionales del próximo 17 de mayo está por los suelos. Su desconexión con Andalucía, los continuos guiños estos últimos años al separatismo catalán en materia de financiación desde el Gobierno, las encuestas que auguran un batacazo y su actitud ha llevado a muchos socialistas a perder la esperanza de volver al poder en la región que otrora fue el gran granero de votos del PSOE.

El próximo 17 de mayo todas las encuestas vaticinan que el presidente Juanma Moreno ganará las elecciones y que conseguirá gobernar porque se quedará cerca de la mayoría absoluta que actualmente tiene el PP-A. También que María Jesús Montero podría bajar aún más el suelo electoral del PSOE en Andalucía conseguido por Juan Espadas en 2022, 30 escaños. Las últimas encuestas dicen que la exvicepresidenta y exministra de Hacienda de Pedro Sánchez caería hasta los 25 escaños con un Vox en alza que podría disputarle el segundo puesto en el Parlamento Andaluz empatando con el 20% del voto.

A estas encuestas previas a la decisión de Juanma Moreno el pasado lunes de adelantar los comicios un mes y situarlos el 17 de mayo se han unido, por un lado la situación del AVE a Málaga y el accidente mortal de Adamuz con el ministro de Transportes Óscar Puente insultando a diestro y siniestro, y por otro la actitud de la candidata Montero. En sus primeras palabras tras el anuncio de Juanma Moreno dijo: "lo realmente importante es el hecho de que probablemente una persona que tiene grandes responsabilidades en el Gobierno, en este caso vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, que quizás ha sido sin duda la mujer con más poder en el conjunto de la democracia, decida presentarse a unas autonómicas apostando por Andalucía".

Esto ha generado malestar en algunos socialistas a lo largo y ancho de Andalucía en una serie de declaraciones que ha recogido el diario ABC. Uno de los ejemplos es el del jefe de Gabinete de un ayuntamiento malagueño que dice: "Mopongo a María Jesús del Gran Poder. No nos representa". El mismo socialista dice: "soy un hombre del partido de toda la vida, uno de los de detrás, de los que no salimos en las fotos. Sí, un fontanero. Pero con galones y muy respetado, curtido en mil batallas, y le digo que pocas veces he visto a los nuestros con tan pocas ganas de elecciones porque el que más y el que menos se huele la tostá, que va a caer al suelo por el lado de la mantequilla". Añade que "la remontada es una quimera, y ella, la candidata, lo sabe: cualquiera que lleve en la política el tiempo que llevo ya sabe leer los gestos, y el de nuestra secretaria general te dice claramente que no vamos a ningún sitio. Va a hacer bueno a Espadas. Al tiempo".

Desde Córdoba, una socialista apunta que: "pero a quién se le ocurre, chiqui, hacerse la mártir en la primera rueda de prensa, que parece que nos está haciendo un favor y vamos a tener que estarle eternamente agradecidos por el sacrificio de dejar a un lado su brillantísima carrera en Madrid para venir a ocuparse de los desvalidos andaluces". Recuerda en las páginas de ABC que "en Córdoba la gente se acuerda de cuando Rosa Aguilar estaba en la cresta de la ola y hablaba de ella misma en tercera persona: con la Montero estamos ya en esa fase". En este punto dispara también contra "el lumbreras" de Óscar Puente, "con la tragedia de Adamuz, que Sánchez no fue al funeral de Huelva, y vamos a pasarnos la Semana Santa sin poder ir a Málaga en el AVE... Entre ella y el lumbreras estamos apañados".

"No hay un relato ni estrategia. Los mensajes que se envían al electorado están basados en emociones y arrebatos. Esto le puede venir bien a Donald Trump pero aquí no creo que eso le funcione al PSOE. Se prefieren perfiles más moderados y tranquilos", afirman desde Sevilla un cargo público socialista y dos militantes destacados al diario de Vocento. Sobre sus cesiones al independentismo por orden de Moncloa creen que "le pueden pasar factura en zonas más pobres como Extremadura y Andalucía, que necesitan ayudas del Estado, los privilegios a otras comunidades penalizan". Contra Puente dicen que "hay una avería complicada que hay que arreglar, pero ha faltado comunicación para explicarla" y que "no estoy de acuerdo con mensajes como el de los cribados de Óscar Puente, puede herir a otras personas. En general no estoy de acuerdo con ese tipo de lenguaje. Pienso que la política tiene que ser útil".

"Redimir a unos pobres plebeyos"

Los testimonios de socialistas desencantados recogidos por ABC también se fijan en su actitud. "¿María Jesús Montero la mujer con más poder de la Democracia? Ella no tiene ningún poder, porque si lo tuviera no habría bajado arrastrada a Andalucía, como le pasó a Chaves. Ahora sabemos que viene a rebajarse para redimir a unos pobres plebeyos... Desastroso... Valiente discurso. Y ayer una exalcaldesa me dijo que pensaba que íbamos a tener unos veinticuatro parlamentarios, cuando estamos en treinta", dicen desde Sevilla socialistas del "círculo de Susana Díaz".

Su compañero cree que María Jesús Montero "no está a gusto, y la prueba fue que leyó su intervención del martes y un candidato a la Junta no necesita papeles, y además tiene que mostrar un tono en el que se vea que está apasionado. Y luego está el hecho es que eres ministra de Hacienda". Finaliza el recuento de impresiones de socialistas con la de un gaditano que ve venir el hundimiento del partido en la región. Dice que "ya pueden sacar a pasear a Susana o a Chaves, que el trastazo que nos vamos a dar va a ser de los gordos. Nosotros, que lo éramos todo en esta tierra, y resulta que ahora estamos preocupados por Vox, a ver cuánto se nos acerca".