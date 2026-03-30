La Guardia Civil desarticula un grupo criminal en Granada dedicado a la comercialización ilegal de productos fitosanitarios de uso profesional. La banda, afincada en Madrid, operaba a través de plataformas de venta online y vendía sus productos ilegales no solo en España, sino también a nivel internacional. Lo hacían además a través de la modalidad venta a distancia, prohibida por la normativa vigente.

Según ha comunicado el Instituto Armado, en el marco de la operación Glifos, se ha investigado a cinco personas y cuatro empresas a las que se acusa de haber vendido más de 210.000 litros de productos prohibidos entre septiembre de 2022 y octubre de 2024 por un importe de más de 1,85 millones de euros.

Adquirían los productos utilizando la habilitación de una persona vinculada al grupo inscrita en el Registro Oficial de Productores y Operadores de Medios de Defensa Fitosanitaria (ROPO), aunque carecían de autorización para su posterior distribución.

Además, los productos se almacenaban en una nave situada en Navarra que tampoco cumplía las garantías de seguridad exigidas. Desde allí eran distribuidos tanto en España como en otros países, principalmente Francia, donde existe una alta demanda debido a las restricciones sobre determinadas sustancias como el glifosato.

Ganancias de más de 2 millones de euros

Estima la Guardia Civil que las ganancias obtenidas por esta actividad ilícita podrían superar los dos millones de euros y se han inmovilizado siete palés de productos fitosanitarios, que han sido puestos a disposición de la autoridad judicial.

Los hechos investigados podrían ser constitutivos de delitos contra la salud pública, el medio ambiente, la propiedad industrial, pertenencia a grupo criminal, contrabando, falsedad documental y contra la Hacienda Pública.

A la espera de la resolución del caso, las autoridades advierten de los riesgos que este tipo de actividad clandestina supone, tanto por la falta de control sobre estos productos como por sus posibles efectos perjudiciales para la salud de las personas, los animales y el medio ambiente. Sustancias como el glifosato pueden resultar tóxicas y potencialmente contaminantes, además de haber sido clasificadas por la Organización Mundial de la Salud como "probablemente carcinógenas en humanos".