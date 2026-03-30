En el mundo del toro hay pocas ganaderías que ostenten el título de leyenda y cuyo nombre haya trascendido lo taurino como Miura. La legendaria vacada pasta en la finca Zahariche, sita en la localidad sevillana de Lora del Río en plena campiña del Guadalquivir. Este lugar emblemático para el toreo ha sido estos días escenario de un encuentro entre el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y el matador de toros, Morante de la Puebla.

El líder del PP-A y candidato a la reelección como presidente de la Junta de Andalucía ha vivido una semana frenética desde que el pasado lunes anunció que adelantaba las elecciones previstas para el mes de junio al domingo 17 de mayo. Desde entonces ha multiplicado su presencia por toda la geografía andaluza, especialmente este fin de semana que lo inició en los micrófonos del programa especial de Es la Mañana de Federico de esRadio en Málaga y de ahí a la plaza de tientas cuadrada de Zahariche para acabar en las calles sevillanas en el Domingo de Ramos al inicio de la Semana Santa. Un acercamiento a tradiciones andaluzas con todas las encuestas pronosticando que ganará los próximos comicios.

Junto a Morante, Moreno ha aprendido lo que significa una tienta. En la finca de Zahariche, el cigarrero, vestido con una impecable chaquetilla blanca, aleccionó al presidente andaluz sobre esta importante tradición junto a la familia Miura: "Para nosotros es un entrenamiento y para los ganaderos es una selección porque las vacas que les gustan más las van dejando de madres". El líder del PP-A ha compartido dos vídeos de esa jornada en su cuenta de Instagram. "¡Un día de campo espectacular! Gracias, maestro, por tu generosidad y por compartir conmigo una jornada importante para ti, tus vivencias y tu conocimiento del mundo del toro. Gracias también a esta ganadería legendaria por su cariño y su amabilidad. Orgulloso de nuestras tradiciones", escribió Moreno.

En los vídeos, Morante explica a Moreno algunas curiosidades de esta legendaria ganadería, como por ejemplo, el motivo de que la plaza de tientas sea cuadrada, o las razones por las que torea a la becerra en un sitio o en otro. Cabe recordar que Morante fue una de las caras visibles que apoyaron a Vox en un principio y que el pasado 12 de octubre, en ese doblete histórico en Las Ventas cuando se quitó la coleta, brindó su primer toro a Isabel Díaz Ayuso y el segundo a Santiago Abascal.

Reaparición en Sevilla el próximo domingo

La visita de Morante a la ganadería de Miura ha sido una semana antes de su vuelta a los ruedos tras quitarse la coleta el pasado 12 de octubre. El cigarrero lo pensó mejor y anunció a principios de 2026 que seguiría toreando y que su vuelta sería en la corrida del Domingo de Resurrección en la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, una de las más importantes del calendario taurino. Además, torearía otras tres tardes en el abono sevillano incluida la recuperada Corrida del Corpus.

El regreso a los ruedos de Morante de la Puebla no se quedará en las cuatro tardes de Sevilla sino que hará temporada. Una campaña que le llevará a Valladolid, Jerez de la Frontera, Marbella, Lisboa, Nimes, El Puerto de Santa María y Ronda, por ahora, y que seguramente nutrirá con más paseíllos. Sobre la corrida del Domingo de Resurrección hablaron Morante y Juanma Moreno que le dijo que "el domingo va a hacer bueno, he visto la previsión". Ese día Morante encabeza un cartel con Roca Rey y David de Miranda con toros de Garcigrande. Además, el festejo, que fue el primero de los de Sevilla que colgó el cartel de No Hay Billetes, se podrá ver en abierto por Canal Sur.

En un segundo vídeo en su cuenta de Instagram, el presidente de la Junta de Andalucía deseó "lo mejor" al cigarrero en su vuelta a los ruedos. Moreno escribió: "¡Suerte, maestro! Morante de la Puebla es Medalla de Andalucía y orgullo de nuestra tierra. Una gran persona que ha grabado para siempre su nombre y su toreo en la historia de la tauromaquia y en la memoria del aficionado. Te deseamos lo mejor en tu reaparición en Sevilla y que esta temporada sea un triunfo en todos los sentidos. Nunca olvidaré este día de campo en la ganadería de Miura".