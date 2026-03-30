Podemos confirma que quiere pactar con Sumar en Andalucía tras los últimos desastres

La cita del 17 de mayo en Andalucía podría ser un punto de inflexión para la extrema izquierda ante la imparable sangría que está sufriendo en cada cita electoral autonómica. Este lunes, Podemos, que se quedó sin representación en Aragón y Castilla y León, ha confirmado que está dispuesto a volver a concurrir a unos comicios junto a Sumar: según ha señalado el secretario de Organización, Pablo Fernández, tienen la "mano tendida" a un pacto con IU en el marco de Por Andalucía, la agrupación que suma tanto a IU como a la formación de Yolanda Díaz.

"El marco es Por Andalucía", con todos los actores que integran ese grupo, ha recalcado Fernández citando la disposición que ya expresó su líder en Andalucía, Juan Antonio Delgado. "No hemos puesto requisitos, Juan Antonio Delgado no ha puesto ninguna condición, lo que se ha trasladado es que queremos ese acuerdo y para eso hay que negociar".

"Refrendamos la posición de nuestro candidato", ha señalado, "para un acuerdo que permita desalojar a Moreno Bonilla de la Junta" cuando quedan pocos días para presentar las candidaturas para el 17 de mayo. La negociación aún no ha arrancado, ha confirmado el dirigente podemita, que ha dicho que están a la espera de la respuesta a esa mano tendida y que pueda haber acuerdo.

"El que quiera estar tiene que decirlo"

Este fin de semana, el líder de IU y candidato de Por Andalucía a la presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, había asegurado al respecto que tienen "los deberes hechos" de cara a las elecciones autonómicas abogando por un "proyecto unitario". "El que quiera estar tiene que decirlo, no nosotros", señaló.

Delgado, por su parte, apuntó que hay "tiempo suficiente" para llegar a un acuerdo y reveló que la intención de su formación es "negociar" para contar con una "izquierda unida, transformadora y fuerte" que es "lo que exige el pueblo andaluz".

"No es ni Maíllo, ni Juan Antonio Delgado. Lo que quiere el pueblo andaluz es que vayamos juntos y nosotros llevamos semanas queriendo sentarnos a hablar, a dialogar, a conversar como se quiera decir, pero sobre todo poner los intereses del pueblo andaluz en el centro", afirmó.