Susto en el Domingo de Ramos: una ambulancia interrumpe las procesiones en Sevilla

Una emergencia médica acontecida en Plaza Nueva de Sevilla y que ha provocado que una ambulancia recorra toda la Avenida de la Constitución por la Carrera Oficial, también ha dejado la imagen de los nazarenos de los primeros tramos de La Estrella abiertos para facilitar el paso de los servicios sanitarios.

La ambulancia ha atravesado aproximadamente a las 21,00 horas de la jornada del Domingo de Ramos la avenida de la Constitución de Sevilla durante el paso de la Hermandad de San Roque.

🟣 Otras de las anécdotas del Domingo de Ramos. Una ambulancia ha cruzado por la avenida, obligando al palio de San Roque a echarse a un lado #SSantaSevilla26 https://t.co/lIZU4oYlTF pic.twitter.com/MwOKOops5l — Pasión en Sevilla (@pasionensevilla) March 29, 2026

Así lo han confirmado fuentes presentes en el momento del suceso y la Policía Nacional, que ha asegurado que el incidente se habría producido al acceder el vehículo a la Carrera Oficial a la altura de la capital andaluza.

Por el momento no han transcendido las causas que han llevado a las dotaciones del 061 a atravesar este punto de forma inédita.

Novedades del Domingo de Ramos en Sevilla

El Domingo de Ramos de la Semana Santa de Sevilla 2026 ha traído importantes novedades con cambios en el orden y el recorrido de las hermandades, así como dos cambios de sede.

La Hiniesta ha salido desde la iglesia de Santa Marina debido a las obras previstas en la parroquia de San Julián. Asimismo, la Estrella volverá a salir de la parroquia de San Jacinto al cumplirse 50 años del cambio de sede a su actual capilla.