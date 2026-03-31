Moreno destaca la Semana Santa como "uno de los grandes atractivos" de Andalucía y anima a conocerla

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha destacado la Semana Santa como "uno de los grandes atractivos" que posee la comunidad autónoma, tanto por la gran "singularidad, pasión y monumentalidad" que rodea a las diferentes procesiones, hermandades y templos, como por todo el valor añadido que además ofrecen estas fechas "en términos de gastronomía, patrimonio histórico, restauración, parajes o naturaleza" de cara a los miles de visitantes que a lo largo de estos días acoge Andalucía.

Así lo ha subrayado el presidente este Martes Santo en Sevilla, donde ha asistido a la salida procesional de la Hermandad del Cerro. Allí, ha puesto el foco en la "enorme belleza" de todas las imágenes que recorren las calles de ciudades y pueblos de toda Andalucía, y al mismo tiempo de los entornos y rincones por los que transcurren los cortejos procesionales.

En esa línea, Moreno ha recomendado venir a conocer la Semana Santa de Andalucía "cualquiera de los días", y ha reconocido que "la previsión es que tengamos unos buenos datos de ocupación" a lo largo de las próximas jornadas, en las que se espera que la llegada de visitantes y turistas vaya aumentando de forma progresiva.

"Por el momento, podemos estar satisfechos por cómo está transcurriendo la Semana Santa, sin incidentes destacados. A partir del Jueves Santo, ya con días festivos, se precipita el hecho de que puedan llegar muchos vecinos y ciudadanos, sobre todo del resto de España, a disfrutar de nuestra Semana Santa y de todo lo que la rodea en todas nuestras provincias. Tenemos una Semana Santa única, pero también se puede disfrutar de la gastronomía, de naturaleza... En definitiva, de todo lo que ofrece nuestra tierra", ha afirmado el presidente.

Moreno tiene previsto recorrer distintas provincias de Andalucía a lo largo de toda la Semana Santa con el objetivo de visitar a las hermandades que procesionan por localidades y capitales de la comunidad. El pasado Domingo de Ramos estuvo presente en Sevilla y el Lunes Santo en Granada visitando varias corporaciones. El Martes Santo, tras la visita a la Hermandad del Cerro en la capital andaluza, se desplazará a Cádiz; y el Miércoles Santo visitará la Semana Santa de Málaga.