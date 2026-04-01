Andalucía facilita la mediación a través de la Justicia Gratuita con 316 acuerdos cerrados en 2025

La Junta de Andalucía apuesta por el diálogo y el consenso como medio alternativo de solución de conflictos (MASC), por lo que ha puesto en marcha medidas y servicios pioneros para facilitar fórmulas como la mediación a todos los ciudadanos, independientemente de sus circunstancias económicas. Para ello, no solo dispone de un Servicio de Mediación Penal (SEMPA) público y gratuito, sino que los andaluces que cumplen los requisitos para beneficiarse de la Justicia Gratuita pueden solicitar un abogado de oficio para que les asesore jurídicamente en procesos de mediación en asuntos civiles. El año pasado, estos profesionales lograron cerrar 316 acuerdos.

Andalucía fue pionera en incluir la mediación en el sistema de Justicia Gratuita el 1 de enero de 2024, anticipándose a la inclusión de los MASC en la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia de 2025. La Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública acordó con el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados (CADECA) abonar 400 euros a los profesionales de oficio que lograran cerrar acuerdos, el módulo máximo previsto en la orden que regula las retribuciones de los 8.800 letrados andaluces adscritos a este turno. Así, el año pasado la Junta pagó a los colegios andaluces un total de 126.400 euros por los acuerdos de mediación cerrados en el sistema de Justicia Gratuita.

Por provincias, los abogados de oficio sevillanos fueron los que más acuerdos cerraron el año pasado, un total de 90, seguidos de los profesionales de Córdoba con 44 (41 los colegiados de la capital y tres los de Lucena), Jaén (43), Almería (40) y Granada (35). En Cádiz, los letrados de oficio lograron un consenso entre las partes en 28 casos (26 los colegiados de la capital y dos los de Jerez); en Huelva cerraron 19 acuerdos y en Málaga 17.

Tras la aprobación de la Ley de Eficiencia, desde el 3 de abril de 2025 es obligatorio intentar un acuerdo antes de interponer una demanda civil o mercantil, por lo que la Consejería acordó con el CADECA abonar entre 75 y 25 euros a los profesionales de oficio por su trabajo en procesos de búsqueda de acuerdos entre las partes cuando no tengan éxito. En concreto, la Junta paga a los letrados 75 euros por su labor en procesos de mediación o conciliación y 25 euros cuando el MASC utilizado es la oferta vinculante, el informe de un experto independiente o el derecho colaborativo, que son los demás mecanismos reconocidos en la ley.

Además, la Junta trabaja en la creación de un Servicio de Mediación Civil y Mercantil (SEMCA) con el que todo el proceso de mediación será gratuito para ambas partes en caso de que al menos una de ellas cumpla los requisitos para ser beneficiario de la Justicia Gratuita.

En el ámbito penal, los andaluces tienen a su disposición el SEMPA al que los juzgados penales pueden derivar casos y el proceso de mediación es gratuito para ambas partes. Funciona desde mayo de 2024 en Almería, Granada, Huelva, Jaén y Sevilla y desde septiembre de ese año en Málaga, Cádiz y Córdoba. En este tiempo los jueces han derivado más de 8.100 asuntos al SEMPA y se han cerrado más de 3.700 acuerdos que han evitado otros tantos juicios penales. Los abogados del turno de oficio que logren acuerdos o conformidades que eviten un juicio penal reciben el módulo retributivo íntegro previsto en el sistema de Justicia Gratuita que cobrarían por su trabajo en el procedimiento judicial correspondiente.