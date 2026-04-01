Podemos Andalucía ha culminado en apenas 24 horas un proceso de consulta interna que, bajo la apariencia de una democracia participativa, parece haber servido más como una ratificación protocolaria de una decisión ya tomada en los despachos que como un verdadero termómetro de su militancia. Con un censo que apenas ha logrado movilizar a 5.710 personas en toda la comunidad, la formación morada se apresura a dar por válida una estrategia de confluencia que la dirección ya venía cocinando días atrás. El resultado, un previsible 81,4 % a favor de una candidatura "unitaria", se presenta como un mandato imperativo, a pesar de que la escasa participación y la brevedad del plazo —una única jornada de votación— sugieren un trámite diseñado para no dejar margen a la sorpresa ni a la reflexión profunda.

A pesar de la discreta cifra de votantes para un partido con pretensiones de gobierno, la cúpula de Podemos Andalucía no ha dudado en calificar el proceso de "alta participación", alegando incluso que se han superado las expectativas de los últimos dos años. Resulta llamativo que se presente como un hito de movilización lo que, en términos absolutos, representa a una fracción mínima del electorado andaluz. Sin embargo, este barniz de legitimidad es el que permitirá a sus representantes sentarse este jueves a la mesa de negociación de Por Andalucía con el "aval" de las bases, justo cuando el reloj de la Junta Electoral aprieta y el plazo para registrar coaliciones expira de forma inminente este viernes.

La pregunta planteada a los inscritos, redactada con una ambigüedad que dificultaba el rechazo —"¿Estás conforme con que Podemos Andalucía busque los acuerdos necesarios para conseguir la candidatura más amplia y unitaria posible?"—, ha funcionado como el salvoconducto perfecto para que el partido abandone sus reticencias iniciales.

Esta maniobra de última hora responde a la necesidad de sumarse a la plataforma que encabeza Antonio Maíllo, coordinador federal de IU, en un intento desesperado por frenar la tendencia de fragmentación que ya condenó a la izquierda alternativa en Aragón y Castilla y León. Lo que se vende como un ejercicio de generosidad política y "mano tendida" parece, en el fondo, un movimiento de supervivencia institucional para evitar quedar fuera del tablero ante el empuje del PP de Juanma Moreno.

Desde la formación, Juan Antonio Delgado, quien fuera designado candidato a la Junta, ha manifestado su orgullo por pertenecer a una organización donde "las decisiones importantes siempre las toman los inscritos". No obstante, la urgencia de la consulta y la celeridad con la que se ha integrado en el calendario de IU y Movimiento Sumar dejan entrever que el papel de las bases es testimonial, pues la decisión ya estaba tomada. Con este giro, Podemos busca diluir su marca en una confluencia más amplia, sacrificando su identidad propia en un intento por recuperar el terreno perdido, mientras intenta convencer a la opinión pública de que cinco mil votos en un día son prueba suficiente de un proyecto sólido y respaldado por el pueblo andaluz.