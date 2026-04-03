Sevilla se echa a la calle en su gran Madrugá entre el recogimiento y la devoción

Sevilla ha vuelto a vivir su Madrugá con la salida de seis Hermandades que recorren las calles del centro en una de las jornadas más representativas de la Semana Santa, marcada por el contraste entre el recogimiento y la afluencia de público.

Desde la medianoche, la ciudad ha sustituido el descanso por la actividad de cofrades y visitantes, en una noche que se prolongará hasta bien entrado el mediodía. Las distintas Cofradías han ido completando sus itinerarios sin incidencias relevantes, según los datos facilitados por Emergencias Sevilla.

El inicio de la Madrugá

La Hermandad de la Macarena fue la primera en iniciar su recorrido, aunque la Hermandad del Silencio fue la que alcanzó antes la Campana, punto de inicio de la Carrera Oficial, debido a la cercanía de su sede canónica. En los primeros compases de la noche, la Plaza del Duque se convirtió en uno de los puntos de mayor concentración de público. Allí se pudo ver el paso de distintas Hermandades antes de su entrada en el recorrido oficial.

Uno de los momentos más llamativos lo protagonizó el Gran Poder, que congregó a unos 2.800 nazarenos. La Hermandad realizó su estación de penitencia en un ambiente de silencio que se mantuvo desde su salida, poco después de la medianoche, hasta su avance por el centro de la ciudad.

El paso del conocido como Señor de Sevilla marcó uno de los tramos más sobrios de la noche, con miles de personas siguiendo su recorrido en silencio.

La Macarena

El ambiente cambió con la llegada de la Macarena, la Hermandad más numerosa de la jornada. Este año ha emitido más de 5.300 papeletas de sitio, con alrededor de 4.200 nazarenos con cirio.

El cortejo se divide entre los que acompañan a Jesús de la Sentencia, junto a la Centuria Romana, y los que siguen a la Virgen de la Macarena, en uno de los momentos con mayor presencia de público de la Madrugá.

De Triana al cruce con el Guadalquivir

En paralelo, la Esperanza de Triana inició su recorrido desde la Capilla de los Marineros. Más de 3.000 nazarenos acompañan a esta Hermandad en su tránsito hacia el centro, cruzando el río Guadalquivir.

El paso del Cristo de las Tres Caídas y de la Virgen de la Esperanza genera algunos de los momentos más seguidos de la madrugada, especialmente en el entorno del Altozano y la calle Pureza.

Los Gitanos y el Calvario completan la jornada

La Hermandad de los Gitanos inició su salida poco antes de las 2:30 horas desde el Santuario de la calle de la Verónica, con unos 2.700 nazarenos. Su recorrido incluye puntos destacados como el paso por el Palacio de las Dueñas y la visita al convento de Santa Ángela.

Por su parte, la Hermandad del Calvario fue la última en salir, a las cuatro de la mañana desde la Plaza de la Magdalena, con alrededor de 750 penitentes, en un itinerario en el que el silencio también es el protagonista.