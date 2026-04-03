Un exconcejal del PSOE detenido tras increpar "con una actitud agresiva" a Juanma Moreno

Un exconcejal del PSOE en el municipio cordobés de Cabra fue detenido en la noche de este jueves tras protagonizar un altercado durante una visita institucional del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.

Según ha adelantado El Español, el individuo se aproximó al presidente de la Junta "con una actitud agresiva" y "vociferando" durante el acto oficial que se celebraba en la localidad. Ante la situación, los agentes de la Policía Nacional le instaron a abandonar el lugar.

Intervención y detención

El hombre hizo caso omiso a las indicaciones de los agentes y comenzó a empujarles, lo que motivó su detención por un presunto delito de resistencia a la autoridad. Durante la intervención, el detenido mantuvo una actitud alterada y profirió reproches a los policías mientras estos trataban de garantizar la seguridad del acto y de los asistentes.

El arrestado había formado parte del grupo municipal socialista en Cabra y de la dirección local del partido.

La visita a Cabra

Juanma Moreno se encontraba en la localidad dentro de su agenda institucional. Durante la jornada, mantuvo un encuentro con el alcalde de Cabra, Fernando Priego, en el Ayuntamiento.

El presidente andaluz también visitó la Hermandad de la Piedad y asistió a la salida procesional de Nuestro Padre Jesús Preso, una de las procesiones que forman parte de la Semana Santa de la localidad cordobesa. Tras la actuación policial, la situación quedó controlada y no se registraron más incidentes durante el resto de la visita institucional.