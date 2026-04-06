Moreno destaca la excelencia del Reina Sofía y su "papel clave" en la historia de la sanidad andaluza

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha destacado el "papel clave" que ha desempeñado el Hospital Universitario Reina Sofía en la historia de la sanidad andaluza, así como su valor como "motor económico y social" para el desarrollo y crecimiento tanto de toda la provincia de Córdoba como de toda Andalucía.

El presidente ha visitado el centro sanitario cordobés con motivo de los 50 años de vida de un complejo sanitario que entró en servicio en el año 1976 y en el que cada día trabajan casi 7.000 profesionales sanitarios, a quienes ha agradecido su contribución a hacer del Reina Sofía un ejemplo de "excelencia" en ámbitos como la investigación o la docencia.

"El Reina Sofía es un centro de gran prestigio asistencial, en la docencia y en la investigación y que se ha hecho grande gracias al trabajo de sus sanitarios. Por él pasan a diario cientos de personas, pacientes y familias que ponen en manos de sus profesionales lo más preciado que tienen: su salud y sus vidas. Un centro que tiene en la cirugía, los trasplantes (más de 10.800 trasplantes en estas cinco décadas) y las donaciones su sello de identidad", ha subrayado el presidente.

El Reina Sofía constituye en la actualidad uno de los grandes referentes sanitarios de España. Por él han pasado millones de pacientes y miles de profesionales que han hecho de la innovación y el compromiso sus señas de identidad. Pionero en trasplantes y en investigación biomédica, el centro celebra este aniversario con un extenso programa conmemorativo de publicaciones, exposiciones y actos. Por ejemplo, acogerá unas jornadas para abordar un tema especialmente importante en la actualidad: la divulgación de información sanitaria rigurosa que va a ayudar también a combatir la desinformación y los bulos en salud.

"Este hospital es una referencia combinando el uso de la tecnología más avanzada con una atención cercana y humana. Todo su equipo ha sido, y es, protagonista de grandes hitos que han cambiado para bien la vida de muchas personas y, en especial, de muchos niños, devolviendo la esperanza a miles de familias", ha afirmado Moreno.

En esa línea, el presidente de la Junta ha recordado la importancia del Reina Sofía en el despliegue sanitario organizado para atender a las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz. "Sin duda ha sido uno de los momentos más duros de su historia. En esos días, cuentan los medios, aparecían sanitarios fuera de guardia para prestarse a reforzar el servicio del gran hospital de referencia que más cerca estaba de la tragedia", ha recordado.

En su intervención, Moreno ha puesto el foco en la trascendencia del hospital cordobés más allá de su labor asistencial e investigadora. "Hablamos de historias, hitos, liderazgo clínico y relación con la ciudadanía, pero este hospital ha funcionado también a lo largo de su historia como un motor social y económico para Córdoba. Es como una pequeña ciudad dentro de otra ciudad donde conviven casi 7.000 profesionales de plantilla, el centro con más empleados de Córdoba, con un fuerte afán de superación en lo asistencial, en la investigación, en la docencia y en la formación. Uno de los grandes hospitales de esta tierra que forma parte de la vida de miles de personas y que es motivo de orgullo para la profesión y para todos nosotros como andaluces", ha concluido el presidente.