Moreno estima en "15.000 votos" si tendrá o no mayoría absoluta el 17 de mayo

La precampaña electoral en Andalucía continúa después de una Semana Santa "histórica" en Andalucía en la que el todavía presidente regional y candidato a la reelección por el PP-A el próximo 17 de mayo, Juanma Moreno, no ha parado de ir de provincia en provincia y de procesión en procesión o a presenciar faenas camperas. Su última parada el Domingo de Resurrección fue la Real Maestranza de Caballería de Sevilla donde asistió en directo al exitoso regreso de Morante de la Puebla a los ruedos.

Este martes, Juanma Moreno ha sido entrevistado en El Programa de Ana Rosa de Telecinco donde ha recordado a los electores andaluces los problemas que están teniendo sus compañeros de otras CCAA como Extremadura, Aragón o Castilla y León para formar Gobierno al no conseguir una mayoría absoluta. Moreno, que en 2022 sacó una histórica mayoría absoluta para la derecha en Andalucía con 58 escaños, tres por encima de la absoluta, ha dicho que los andaluces deberían valorar si les interesa seguir "en la estabilidad" o "meterse en el lío" que tienen esas otras CCAA al depender de Vox.

"Nosotros sí estamos en condiciones de tener una mayoría, no sólo porque los sondeos sociológicos lo dicen y se ve en el ambiente de la calle, sino porque además tenemos esa capacidad", ha asegurado el líder del PP-A. En este sentido, ha recordó que las absolutas "son muy difíciles" y que su partido probablemente gane "en las ocho provincias" de Andalucía.

El precio para alcanzar la mayoría absoluta lo ha puesto en "15.000 votos" porque "depende de dónde estén situados, en ocho restos que hay en las ocho provincias" puede continuar con los 58 diputados con los que cuenta actualmente en la Cámara regional o quedarse cerca de mantener una mayoría absoluta y tener que depender de Vox como muchos sondeos pronostican. El resultado del 17-M va a estar "muy ajustado", ha dicho Juanma Moreno, que ha pedido que "nadie puede dormirse en los laureles, ni nadie irse a la abstención o a la playa el día de las elecciones, los que quieran que sigamos cambiando Andalucía".

"Lo que espero es que nos den la confianza suficiente para tener esa mayoría para ser independientes, no tener ataduras con nadie y que podamos hacer un Gobierno de cuatro años", ha señalado el todavía presidente de la Junta de Andalucía. Moreno, además, ha tenido algunas palabras para el resto de formaciones. Sobre su posible aliado, Vox, ha señalado que está "paralizando y bloqueando" la gobernabilidad en otras CCAA y que de seguir así eso puede "penalizar electoralmente" a los de Santiago Abascal en Andalucía.

Sobre la unión de IU, Podemos y Sumar en Por Andalucía ha dicho que "ya lo hicieron hace cuatro años y nosotros conseguimos la mayoría social" y sobre del PSOE-A de la exvicepresidenta primera y exministra de Hacienda, María Jesús Montero que tiene "intereses comunes" con Vox. Ese supuesto interés sería "romper la mayoría" que consiguió hace cuatro años. Cree Moreno que "la única posible victoria, entre comillas, que puede tener el Partido Socialista en Andalucía" es acabar con la mayoría del PP-A, mientras que la de Vox sería "condicionar al Gobierno de nuestra tierra".

Ninguna "opción de Gobierno" para Montero

El desembarco en Andalucía de María Jesús Montero ha venido precedido de varios sondeos que pronostican una debacle de los socialistas en el que antaño fue su gran feudo. El líder del PP-A ha recalcado que el PSOE-A "está en su peor momento" y que la exvicepresidenta primera y exministra de Hacienda del Gobierno de Pedro Sánchez "no tiene ninguna opción de Gobierno" pase lo que pase el 17 de mayo.

Moreno ha insistido en que los socialistas "no pueden gobernar Andalucía en estas elecciones y ellos lo saben, y lo único que están buscando es intentar mantener el resultado y romper la mayoría del PP". El líder del PP-A cree que la única vía de votos que tiene actualmente el PSOE es "captando votantes de partidos a su izquierda", como se ha visto en las recientes elecciones en Extremadura, Aragón y Castilla y León.