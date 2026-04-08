Caos ferroviario: una nueva avería de Adif corta la circulación de trenes entre Sevilla y Huelva

La circulación ferroviaria entre Sevilla y Huelva ha quedado interrumpida en la mañana de este miércoles, 8 de abril, como consecuencia de una incidencia técnica en la infraestructura. El problema, localizado entre las estaciones de Valencina-Santiponce y Niebla, ha provocado la detención total de los trenes que operan en este tramo.

Según ha informado Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, el origen de la avería se encuentra en la falta de tensión en la catenaria, el sistema encargado de suministrar energía eléctrica a los trenes. Lo que ha obligado a suspender la circulación mientras se trabaja en la resolución.

⚠️Se encuentra interrumpida la circulación entre Valencina-Santiponce y Niebla de la línea Sevilla-Huelva por falta de tensión en catenaria. 👩‍🔧Personal de Adif está trabajando para solventar esta incidencia lo antes posible. — INFOAdif (@InfoAdif) April 8, 2026

Trenes detenidos y servicio interrumpido

La incidencia afecta directamente a los servicios de Media Distancia que conectan ambas provincias, así como a la línea C5 del núcleo de Cercanías de Sevilla. Desde primeras horas del día, los trenes han dejado de circular en el tramo afectado, generando importantes molestias entre los usuarios habituales de esta conexión.

El corte del servicio se ha producido en un momento de alta demanda, lo que ha incrementado el impacto de la incidencia. Viajeros que se dirigían a sus puestos de trabajo se han visto obligados a buscar alternativas ante la imposibilidad de utilizar el tren.

Despliegue de equipos técnicos

Desde el primer momento, equipos técnicos de Adif se han desplazado a la zona afectada para tratar de restablecer la tensión en la catenaria. Las labores se centran en identificar el punto exacto del fallo y reparar los elementos dañados con la mayor rapidez posible.

Se ha establecido un plan de transporte alternativo por carretera para garantizar la movilidad de los viajeros. — INFOAdif (@InfoAdif) April 8, 2026

Ante la interrupción del servicio ferroviario, Renfe ha puesto en marcha un plan alternativo de transporte para minimizar las consecuencias entre los pasajeros. Este dispositivo consiste en la habilitación de autobuses que cubren el trayecto afectado, permitiendo a los usuarios continuar sus desplazamientos.