Guerra interna en Asaja Córdoba: graves acusaciones contra el presidente cercano al ministro Planas

El pasado lunes, la Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (Asaja) de Córdoba celebró una Junta Directiva marcada por la tensión que "evidenció la grave crisis institucional que vive", según cuenta el diario ABC. El sector crítico a la gestión del actual presidente Fernando Adell, al que sitúan en la órbita del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, la "reprobó" rechazando "la memoria de 2025, las cuentas del ejercicio 2026 y también los presupuestos para este curso 2026". Además, "tumbó la propuesta de formar un nuevo Comité Ejecutivo".

La oposición a Adell dentro de la entidad también pidió su dimisión y cargó contra su núcleo duro, compuesto por cuatro consejeros: Ricardo López-Crespo, Antonio Rojas, María Ángeles Herrero y José María Calero. En unas declaraciones al diario de Vocento, el sector crítico asegura que "podrían incurrir en los delitos de administración desleal, apropiación indebida e imposición de acuerdos abusivos".

La revuelta contra Adell sigue en aumento porque en esa Junta Directiva "casi una veintena de miembros" firmaron un documento en el que le pidieron que "acepte presentar su dimisión, convoque una Asamblea Extraordinaria para valorar su gestión y que se dé paso a la convocatoria de elecciones para elegir al presidente y conformar un nuevo Comité Ejecutivo". Si el presidente no dimite, los críticos estarían dispuestos a acudir a un juzgado para que "le obligue a convocar la Asamblea Extraordinaria". Esta petición no es nueva, ya que hace unos meses 429 asociados firmaron un requerimiento notarial para que la convocase.

En ABC, el sector crítico aseguró que los motivos para llegar a esta situación en contra de Fernando Adell eran: "la paga de beneficios de 2025 que se había autopagado en enero de 2026 sin autorización del Comité Ejecutivo ni de la Junta Directiva; si había comprado con dinero de Asaja los regalos de Navidad de Asaja a su empresa particular sin autorización del Comité Ejecutivo y la Junta Directiva"; "el coste de los abogados externos que ha contratado para su defensa personal a costa de Asaja" e información sobre "quién estaba certificando las actas si no hay secretario de actas ni secretario general". Este último punto, aseguran, supondría "un posible delito de falsedad documental".

Creen que a Fernando Adell "solo le importan su sueldo en Asaja (unos 4.500 euros mensuales), vender más jamones de su empresa usando Asaja como plataforma comercial y llevarse bien con el Gobierno de España para que no le hagan inspecciones en su empresa particular".

Usar los "mecanismos necesarios" para esclarecer los hechos

Asaja Córdoba respondió con un comunicado defendiendo su funcionamiento interno y asegurando que "las discrepancias internas forman parte de la normalidad en una entidad plural" y que esta situación debe "ser abordada a través de los órganos de gobierno establecidos en sus estatutos".

Sin embargo, añade que, "dada la gravedad de algunas de las afirmaciones realizadas públicamente", Asaja Córdoba usará "los mecanismos internos necesarios para analizar y esclarecer los hechos, con el objetivo de garantizar el correcto funcionamiento y la máxima transparencia".