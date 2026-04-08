La Policía Nacional detiene a 12 individuos por cultivar marihuana en Sevilla

Agentes de la Policía Nacional han asestado un nuevo golpe al narcotráfico en Sevilla. En una reciente intervención, las fuerzas de seguridad han logrado desmantelar una red criminal dedicada al cultivo y distribución de sustancias estupefacientes. El operativo se ha saldado con la detención de doce personas que operaban mediante estructuras familiares fuertemente organizadas, las cuales habían tomado el control de diversas viviendas para establecer sus centros de producción ilícita.

La investigación, bautizada por las autoridades como operación Blessed, ha requerido semanas de minuciosas pesquisas. Los agentes de la autoridad pudieron constatar cómo los clanes habían acaparado la práctica totalidad de los inmuebles pertenecientes a un mismo bloque de pisos. En estas residencias se habían instalado sofisticados sistemas de invernadero de interior, cuyo elevado consumo energético era sufragado mediante enganches ilegales a la red eléctrica, un delito que no solo supone un grave perjuicio económico, sino que también genera un evidente riesgo para el vecindario.

Una vez recabadas las pruebas pertinentes y con la preceptiva autorización judicial, se diseñó un amplio despliegue táctico dadas las características del entorno. Más de 80 efectivos policiales participaron en la incursión, la cual tuvo lugar en la conocida barriada de las Tres Mil Viviendas. La magnitud del dispositivo refleja la contundencia necesaria para hacer frente a mafias que intentan imponer su propia ley al margen del Estado de Derecho.

El balance final de los ocho registros domiciliarios efectuados durante la redada subraya la peligrosidad de los detenidos. Además de proceder al arresto de los implicados, las fuerzas de seguridad lograron la incautación de más de 1.000 plantas de cannabis en distintas fases de crecimiento, así como diversas cantidades de hachís. Junto a la droga y más de 6.000 euros en metálico, los agentes hallaron un arsenal que incluía tres armas de fuego provistas de abundante munición, un arma simulada y múltiples armas blancas.

Todos los arrestados han sido puestos a disposición judicial. Examinadas las diligencias, el juez ha decretado el ingreso en prisión de ocho de ellos. A los acusados se les imputan presuntos delitos contra la salud pública, tenencia ilícita de armas y defraudación de fluido eléctrico.