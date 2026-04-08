Tras más de tres horas y media de diálogo en un encuentro que se antojaba crucial, la sensación de vacío y la falta de respuestas concretas han marcado la salida de los representantes de la Asociación de Víctimas del Descarrilamiento de Adamuz de su reunión con el presidente de ADIF, Luis Pedro Marco. Mario Samper, portavoz de la entidad, ha lamentado que el encuentro haya concluido sin avances significativos, describiendo una situación en la que, paradójicamente, el máximo responsable de la infraestructura ferroviaria reconoce las carencias del sistema, pero evita asumir cualquier compromiso de responsabilidad personal o institucional.

Resulta revelador que, tras un siniestro de tal magnitud, las conclusiones de ADIF se limiten a diagnósticos genéricos sobre la necesidad de "una profunda inversión" y la implementación de sistemas de seguridad que, por pura lógica preventiva, deberían haber estado plenamente operativos mucho antes del fatídico 18 de enero. Esta postura defensiva de la presidencia, que Samper ha vinculado con la línea retórica ya exhibida recientemente en sede parlamentaria, sugiere una continuidad burocrática que parece priorizar la autoprotección administrativa sobre la reparación moral y la autocrítica que las víctimas demandan.

La negativa de Luis Pedro Marco a admitir responsabilidades directas choca frontalmente con la gravedad de las cifras que dejó el accidente: un centenar de heridos y 46 vidas segadas, cuya memoria sigue esperando una justicia que no llega a través de cortesías institucionales estériles. La tragedia, que ha castigado con especial dureza a la provincia de Huelva, donde se llora a 28 de los fallecidos, sigue proyectando una sombra de incertidumbre sobre la gestión técnica y operativa de la red. El fallecimiento de una mujer de La Palma del Condado, días después del descarrilamiento, en el Hospital Reina Sofía es el recordatorio más amargo de que, mientras ADIF se escuda en la necesidad de futuras inversiones, las consecuencias de las carencias pasadas son ya irreversibles. Ante este muro de contención oficial, la Asociación ha decidido no detenerse en los despachos de la Administración española y buscará amparo en instancias internacionales.

La ronda de contactos continuará este miércoles con la Agencia Europea del Ferrocarril, una cita telemática donde las víctimas esperan encontrar el rigor y la fiscalización que parecen diluirse en el ámbito doméstico. El objetivo es desentrañar el papel real que desempeña la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) y determinar hasta qué punto existe un control externo real sobre sus informes, evitando que el proceso se convierta en un ejercicio de autoevaluación complaciente por parte de los mismos organismos que gestionan las vías.

Asimismo, el jueves se abordará la gestión de la operadora Iryo, propietaria de uno de los vagones siniestrados, para trasladar quejas directas sobre el trato recibido por los afectados, una faceta de la crisis que a menudo queda relegada bajo el peso de las cifras macroeconómicas de inversión. Como respuesta a esta falta de claridad y asunción de culpas, la indignación de las familias se trasladará a las puertas del Congreso de los Diputados el próximo 15 de abril en una concentración ya autorizada.