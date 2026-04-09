El PP hurga en la "guerra interna" del PSOE andaluz y en la "debilidad" de María Jesús Montero

La precampaña de las elecciones del próximo domingo 17 de mayo en Andalucía continúa a poco más de un mes de esa fecha marcada en rojo en el calendario para los que auguran un batacazo del PSOE. Lo cierto es que entre las propias filas socialistas hay resignación ante lo que puede suceder con la exvicepresidenta primera y exministra de Hacienda de Pedro Sánchez, María Jesús Montero.

El último episodio de la descoordinación entre las filas del PSOE ha sido a la hora de elaborar las listas electorales y los enfrentamientos que ha habido entre los socialistas. Una situación que no ha dejado escapar el PP-A cuyo secretario general, Antonio Repullo, ha hurgado en la herida en una rueda de prensa para demostrar que la candidata del PSOE-A a la presidencia de la Junta de Andalucía tiene posibilidades de estrellarse en las urnas el 17 de mayo.

Repullo, que será el cabeza de lista por Córdoba el 17 de mayo, ha calificado de "guerra interna" lo sucedido con las listas de candidatos del PSOE al Parlamento de Andalucía. "La han liado para la configuración de las listas de las próximas elecciones", ha dicho. Además, el también coordinador de la campaña electoral de los populares ha lamentado el "nivel de tensión y de agresividad" de los socialistas desde que Juanma Moreno anunció la convocatoria de los comicios.

El diputado cordobés ha indicado que el PSOE-A continúa "fuera de juego" porque están "en la división y en las guerras internas" y estar "por encima del interés de todos los andaluces" tratando de "salvar" a Pedro Sánchez. Ha afirmado Repullo que esa es la "consigna" de los socialistas y ha denunciado que tratan de llevar a Andalucía a "un clima de polarización". En este sentido, cree el secretario general del PP-A que los socialistas en la campaña harán que "valga todo, donde la exageración sustituya a la verdad y donde el insulto tape lo que no quieren que se vea" como el juicio contra el exsecretario de Organización del PSOE y exministro de Fomento de Sánchez, José Luis Ábalos, y su mano derecha Koldo García o "los pactos con los independentistas o esa multitud de agravios a Andalucía".

También cree que el PSOE-A "tiene algo personal" contra Juanma Moreno porque sus miembros "no discuten sus políticas, no rebaten sus reformas ni confrontan un proyecto alternativo, sino que los socialistas han elegido el ataque personal, el desprecio y el rencor, lo que demuestra la enorme debilidad de María Jesús Montero".

El PP hará "todo lo contrario" que el PSOE

Sobre la campaña de los populares, el secretario general del PP-A, Antonio Repullo, ha dicho que frente al "modelo de enfrentamiento" del PSOE su partido hará "todo lo contrario". En este sentido ha indicado que será "una campaña de ideas, de proyectos, de propuestas y de escucha, con mucha serenidad" en la que "no vamos a entrar en promover ese odio que, desgraciadamente, nos trae el sanchismo con su candidata Montero y que solo busca romper a la sociedad andaluza y deteriorar nuestra convivencia".

Los populares harán una campaña en positivo afirmando que gracias al Gobierno de Moreno la región "mejora, compite y crece". "Hoy una imagen de estabilidad, de confianza y de seguridad, que contrasta por completo con ese retrato oscuro y apocalíptico que Montero intenta vender cada vez que le ponen un micrófono por delante", ha apuntado Antonio Repullo que asegura: la "Andalucía negra que describe el PSOE ya no existe y solo está en la cabeza de Montero".

Para el secretario general del PP-A "mientras unos quieren dividir, nosotros vamos a seguir proponiendo la unidad; mientras unos quieren meter miedo, nosotros vamos a dar confianza, y mientras unos quieren enfangar esta campaña, nosotros vamos a hablar de futuro". Repullo ha dicho que Moreno centrará la campaña "en ideas de futuro y en proyectos, desde la moderación, porque Andalucía no necesita ruido" y que los dirigentes nacionales del PP y presidentes autonómicos del partido tendrán presencia en la misma.