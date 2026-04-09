Los partidos que concurren a las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo están cerrando estos días las listas por las ocho provincias y en la de la formación andalucista de extrema izquierda Adelante Andalucía por Cádiz ha habido una sorpresa: vuelve Teresa Rodríguez a una lista electoral años después de su retirada de la política.

La fundadora de la formación y cabeza visible de la misma desde 2018 se retiró de la política en 2022 para volver a su trabajo como profesora de Lengua y Literatura en un instituto. Volvió a la lista de Adelante Andalucía para las últimas elecciones generales celebradas en julio de 2023 junto a su pareja, el exalcalde de Cádiz, José María González Kichi, de manera simbólica. En esta ocasión Teresa Rodríguez estará en el puesto número 14 en la provincia de Cádiz, lista que encabeza el actual portavoz parlamentario José Ignacio García y que Rodríguez encabezó en junio de 2022.

La provincia de Cádiz es el principal granero de votos para esta formación andalucista que asegura en un comunicado que presenta una candidatura "plural, arraigada en el territorio y comprometida con la defensa de los intereses de la mayoría social gaditana". En las últimas elecciones Adelante Andalucía sacó 168.960 votos, un 4,58 % del voto total, y dos escaños, uno por Cádiz y otro por Sevilla. El actual número uno y candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía, José Ignacio García, fue el número dos de Teresa Rodríguez en 2022 y el que la relevó como portavoz de la formación en el Parlamento de Andalucía.

Teresa Rodríguez: de Podemos a Adelante Andalucía

Después de muchos años de militancia en la izquierda andaluza y en IU, cuando nació Podemos en 2014, Teresa Rodríguez fue elegida como número dos del partido para las elecciones europeas de ese año en el que los de Pablo Iglesias irrumpieron con fuerza y consiguieron cinco eurodiputados. Rodríguez fue una de ellas y un año después, en 2015, renunció a su escaño tras ser elegida candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía por Podemos, donde consiguió 15 escaños en el Parlamento de Andalucía, institución que no abandonó hasta diciembre de 2022.

En los años sucesivos su enfrentamiento con Pablo Iglesias le hizo escindirse de Podemos y crear Adelante Andalucía, formación en la que Podemos se había integrado para las elecciones andaluzas de 2018. En esos comicios, tras los que Juanma Moreno se convirtió en presidente de la Junta de Andalucía al pactar con Ciudadanos y Vox, AA sacó 17 escaños. En 2020 dejó la secretaría general de Podemos en Andalucía, cargo que ostentaba desde 2016, y se centró en Adelante Andalucía, donde volvió a ser candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía en junio de 2022 consiguiendo 2 escaños.