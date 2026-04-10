Casi tres meses después del accidente mortal del AVE en la localidad cordobesa de Adamuz, sucedido en la noche del domingo 18 de enero, sigue sin haber dimisiones ni explicaciones por parte del Gobierno de Pedro Sánchez y, especialmente, de su ministro de Transportes, Óscar Puente, que se dedicó a cambiar las versiones en los días posteriores del suceso. En estos meses la investigación llevada a cabo por la Guardia Civil ha ido desvelando que la vía se rompió 24 horas antes y se han ido conociendo numerosas irregularidades que llevaron a la rotura de la misma.

Sin embargo, el PSOE trata de desviar la culpa de lo sucedido en Adamuz a la Junta de Andalucía cuando no tiene ningún tipo de responsabilidad en la gestión y el mantenimiento de las vías del AVE ya que dependen de la empresa pública Adif, adscrita al Ministerio de Óscar Puente. Los socialistas tratan de responsabilizar a la Administración regional por una supuesta descoordinación entre los servicios de emergencia tras el accidente en el que perdieron la vida 46 personas y están aferrándose a un escrito de la Asociación de Víctimas del mismo a Juanma Moreno solicitando información.

La candidata del PSOE-A a la presidencia de la Junta de Andalucía, la exvicepresidenta primera y exministra de Hacienda del Gobierno de Pedro Sánchez, María Jesús Montero, ha cargado contra la gestión de Juanma Moreno de las horas posteriores al accidente de Adamuz. Montero ha dicho desde Cádiz en un acto de precampaña que la Junta ha estado "ocultando" su "responsabilidad" en el "comportamiento" que tuvieron el 061 y el 112. Montero ha calificado de "gravísimos acontecimientos sucedidos con respecto a la gestión sanitaria de asistencia del 061 y 112", ha reclamado "una exhaustiva investigación de lo sucedido" y que "se depuren las correspondientes responsabilidades políticas y jurídicas al respecto".

"¿De verdad estamos diciendo que se puso en peligro la seguridad por eso?"

La Junta de Andalucía ha calificado la maniobra del PSOE como una "cortina de humo" en palabras del consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz. Ha dicho que no entrará "en debate con la asociación" de víctimas de Adamuz. Ha señalado al ministro Óscar Puente que intenta desviar la atención para "tapar su gravísima responsabilidad" en el accidente de AVE en el que murieron 46 personas.

"Se mancha a los profesionales metiéndolos en campaña electoral", ha destacado Antonio Sanz que ha recordado que en los días posteriores al accidente el mismo Óscar Puente felicitó a los servicios de emergencias que "ahora desprestigia por la campaña electoral". "No estoy dispuesto a que se manche a los profesionales ni a que se intente embarrar. No todo vale en política", ha añadido el consejero andaluz.

Sobre la actuación de los servicios de emergencias tras el accidente ha dicho que fue "perfecta" y ha recordado que esos datos y llamadas que reclaman los socialistas están en el Juzgado que investiga la tragedia de Adamuz. "Hemos sido transparentes y eficaces", ha dicho Antonio Sanz que ha aprovechado el encuentro con los medios para trasladar su "apoyo" a los familiares de los fallecidos en esta localidad cordobesa ante el "intolerable intento de distracción" del PSOE en plena campaña electoral.

El consejero ha explicado que el 112 "no se cayó" sino que se "duplicaron" los efectivos en sala. También ha respondido sobre la denuncia de que llamadas tuvieron que anotarse en papel porque no funcionaba el sistema que "al inicio de la emergencia, cuando se acumulaban cientos de llamadas, por agilidad, quizás se pudo escribir en un papel". Antonio Sanz se ha preguntado incrédulo: pero "¿de verdad estamos diciendo que se puso en peligro la seguridad por eso?. ¿De verdad?".