Mareas Blancas se moviliza en Andalucía contra el "desmantelamiento" de la sanidad pública

Miles de personas se han manifestado este 12 de abril en las ocho capitales de provincia andaluzas convocadas por el movimiento Mareas Blancas, que denuncia el "desmantelamiento" del sistema sanitario público y plantea una batería de medidas para su recuperación en vísperas de la campaña electoral autonómica.

Las protestas se han producido a 18 días del inicio de la campaña para las elecciones andaluzas, en un contexto marcado por las críticas a la gestión sanitaria en la comunidad.

Desde la coordinación de Mareas Blancas han asegurado que el actual modelo sanitario está provocando "niveles precoces de discapacidad" y "un número creciente e inaceptable de casos de mortalidad evitable".

Según los datos citados por el colectivo, Andalucía registró en 2025 una tasa de mortalidad un 11,6 % superior a la media nacional, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística. Además, sostienen que la comunidad presenta la mortalidad global ajustada por edad más alta del país.

Las movilizaciones se producen meses después de otras protestas vinculadas, entre otros asuntos, al sistema de cribados de cáncer de mama, que el colectivo denunció a finales de 2025 por considerar que había puesto en riesgo a pacientes.

Las medidas para "recuperar la calidad"

Ha presentado un programa con 12 medidas "prioritarias" para revertir la situación. Entre ellas, destaca un plan plurianual de inversión destinado a saldar la denominada "deuda histórica sanitaria", que sitúan en 20.000 millones de euros acumulados entre 2010 y 2024.

El colectivo propone también la creación de consejos de salud participativos que garanticen la transparencia y el control del sistema, así como cambios en la gestión. Plantean que los cargos directivos cuenten con formación acreditada, que exista incompatibilidad con empresas privadas y que se adopten medidas contra las denominadas "puertas giratorias".

En el ámbito laboral, reclaman mayor estabilidad en las plantillas, la cobertura inmediata de vacantes y una equiparación progresiva de salarios con la media nacional.

Reducción de listas de espera

Una de las principales reivindicaciones es destinar al menos el 25 % del presupuesto sanitario a Atención Primaria mediante un plan a cinco años. Entre los objetivos, plantean aumentar las plantillas, reducir la carga burocrática y garantizar consultas de un mínimo de diez minutos. También reclaman que las citas médicas se atiendan en un máximo de 48 horas para consultas clínicas y en menos de una semana para el resto.

La candidata a la Junta de Andalucía por el Partido PSOE-A María Jesús Montero.

La secretaria general del PSOE-A y candidata a la Presidencia de la Junta, María Jesús Montero, ha participado en la protesta de Sevilla, donde ha defendido la necesidad de recuperar un modelo sanitario que "fue referente en el conjunto del país". Montero ha criticado la situación actual y ha atribuido el deterioro del sistema a un modelo que, en su opinión, favorece la sanidad privada.

Según las estimaciones de la Policía Nacional, las movilizaciones convocadas este domingo han reunido a 22.300 personas en el conjunto de Andalucía, distribuidas entre las ocho capitales de provincia.

Por provincias, la participación ha sido de 5.000 personas en Sevilla, 3.800 en Málaga, 2.000 en Cádiz, 2.000 en Córdoba, 1.500 en Huelva, 1.400 en Jaén y 1.000 en Almería, mientras que en Granada se han contabilizado 5.600 asistentes, de los cuales 5.000 se concentraron en la capital y 600 en Motril.