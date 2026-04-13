El PP sube con fuerza a costa de Vox y tendría mayoría absoluta en Andalucía, mientras el PSOE sale del coma

El PP ganaría las próximas elecciones andaluzas según la encuesta de Sigma Dos que publica este lunes El Mundo, y además lograría la ansiada mayoría absoluta: los de Juanma Moreno tendrían un 42,8% de los votos y entre 55 y 57 diputados, es decir, que incluso en la parte baja de la horquilla tendría la mitad más uno de los escaños del Parlamento andaluz.

Además, los populares no sólo se sitúan en números suficientes, sino que marcan una trayectoria claramente ascendente: ganan 2,4 puntos respecto al sondeo de finales de febrero y mejora su proyección de diputados, que estaba en una horquilla entre 52 y 55.

Se da la circunstancia, que no parece casual, de que la fuerte subida de Juanma Moreno en el último mes y medio es idéntica a la bajada de Vox: que se deja esos mismos 2,4 puntos desde el sondeo anterior y se quedaría en un 15,6%. Los de Abascal pierden también entre dos y tres escaños: en febrero tenían 20 o 21 y ahora estarían entre 17 y 19.

Aun así, hay que señalar que Vox mejoraría sus resultados de 2022: entonces tuvo un 13,5% del voto y 14 diputados. Por su parte, el PP perdería sólo tres décimas respecto de las anteriores elecciones, un resultado que indicaría que Juanma Moreno no ha tenido ningún desgaste.

Otro dato importante es que el bloque de la derecha mejoraría en porcentaje de voto: en 2022 PP y Vox sumaron un 56,6% y ahora llegarían al 58,4% y, probablemente, también en escaños, ganando uno o dos.

El PSOE se come a su izquierda

Por lo que respecta al bloque de la izquierda, la encuesta señala una situación similar a la que se ha dado en otros comicios regionales y está dándose también a nivel nacional, según los últimos sondeos: el PSOE crece a costa de hundir aún más a los partidos a su izquierda.

Así, desde finales de febrero los socialistas habrían experimentado una subida fuerte: ganan 2,1 puntos, si bien todavía están por debajo de su resultado en 2022: entonces lograron el 24,1% y ahora no pasarían del 22,9%. Esto significaría que todavía se quedarían por debajo de los 30 diputados: entre 27 y 29, aunque esto podría cambiar dada su tendencia ascendente.

Incluso con la mejora de estas últimas semanas sería un resultado pésimo –el peor de la historia de los socialistas en la región– pero todavía lo es más si miramos el conjunto de las fuerzas de izquierda: Por Andalucía – que une a Sumar, IU y Podemos – se quedaría en el 8,1%, 1,1 puntos menos que en febrero y sólo tendría 5 o 6 diputados, prácticamente el mismo resultado – sólo cuatro décimas mejor – que en 2022.

Y además, Adelante Andalucía también marca una trayectoria descendente todavía más acusada, se deja 1,2 puntos y no pasaría del 5,7% y de los mismos dos escaños que tiene ahora.

La encuesta ha constado de un trabajo de campo de 1.596 entrevistas que se realizaron entre los días 6 y 10 de abril.