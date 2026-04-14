El hombre acusado de asesinar este lunes a su expareja, una mujer de 64 años, en el portal de su casa en el barrio de la Fuensanta de Córdoba, fue detenido con anterioridad a estos hechos, concretamente el sábado, por un incidente ocurrido en la vivienda de la víctima, donde, según consta en la denuncia, el varón entró armado con un martillo y le destrozó el equipo de música, tras lo que la habría cogido por el pecho y la habría amenazado con destrozarle la vivienda. El suceso se investiga como un caso de violencia de género.

Según han informado desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), por estos hechos, el hombre fue detenido y pasó el mismo sábado a disposición del juzgado de instrucción número 6 de Córdoba, en funciones de guardia, que acordó su puesta en libertad provisional y la adopción de la medida cautelar que fue solicitada por las partes, en concreto la imposición de la prohibición de comunicación y aproximación a menos de 500 metros de la fallecida por un presunto delito de maltrato.

Al respecto, desde el alto tribunal andaluz han precisado que "ni la Fiscalía ni ninguna otra de las partes personadas en el procedimiento solicitaron su ingreso en prisión provisional, ni la imposición de ninguna medida distinta a la acordada".

Con la confirmación de este caso, el número de mujeres asesinadas por violencia de género asciende en España a 16 en 2026 y a 1.359 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos, según ha informado la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. En Andalucía son ya cuatro los casos registrados en lo que va de año.

Adelante Andalucía exige responsabilidades

El portavoz y candidato a la Junta de Andalucía por Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha condenado precisamente este caso y ha pedido una investigación y responsabilidades para que esta situación "no vuelva a pasar".

"No podemos permitir una justicia que no proteja a esas mujeres. Me parece que es una vergüenza que un señor dos horas después de salir de estar detenido, vaya y asesine a su mujer. La justicia no ha protegido a esta mujer", ha afirmado en una atención ante los medios en Algeciras (Cádiz). Al respecto, el portavoz ha asegurado que "ha habido dejación de funciones" y que el asesinato "se podría haber evitado".

Al hilo de este caso, García ha puesto el foco en Vox a quien ha señalado por "cuestionar a las mujeres". "Vox diría que esta mujer miente, que esta mujer se inventa las cosas, que esta mujer lo que hace es para arruinarle la vida al marido", ha remarcado, en referencia a la denuncia presentada por la víctima días antes.