El CIS andaluz da al PP la mayoría absoluta y hunde al PSOE mientras Moreno pide "prudencia"

A poco más de un mes de las elecciones andaluzas del próximo domingo 17 de mayo las encuestas siguen dando ganador al PP de Juanma Moreno. En los sondeos publicados últimamente los populares reeditarían o estarían cerca de reeditar la mayoría absoluta con la que gobierna Moreno desde junio de 2022. El pasado lunes fue Sigma Dos la que estimó que llegarían a los 57 escaños —en 2022 fueron 58— y este martes ha sido el Barómetro de marzo del Centro de Estudios Andaluces, Centra, organismo dependiente de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta.

El sondeo del Centra.

El conocido como CIS andaluz ha dado como ganador de las elecciones del 17 de mayo al PP-A con el 42,8% de los votos, lo que supondría entre 54 y 57 escaños. Cabe recordar que en Andalucía la mayoría absoluta en la Cámara regional está en 55 escaños. En este sentido, Juanma Moreno podría volver a gobernar sin depender de ningún otro partido como lleva haciendo desde 2022. El presidente andaluz y candidato a la reelección ha advertido en numerosas ocasiones que depender de Vox sería "un lío".

El propio Juanma Moreno ha reaccionado a la publicación del CIS andaluz destacando que la mayoría de andaluces "quieren una mayoría de estabilidad", una mayoría "que añoran en otras partes de España como Extremadura, Aragón, Castilla y León" o en el Gobierno nacional. Ha advertido el líder del PP-A que las encuestas son "una foto del momento" por lo que ha destacado que hay que ser "muy prudente" al quedar todavía más de un mes para los comicios.

En este sentido, el candidato a la reelección por los populares andaluces ha indicado a sus votantes que no se confíen porque "no hay nada ganado". "Las elecciones son el 17 de mayo y, hasta entonces, no vamos a saber lo que sucede", ha indicado Juanma Moreno, que ha insistido en que lo que se juega Andalucía "es tener una mayoría estable, como la que hemos disfrutado a lo largo de estos cuatro años".

El barómetro del Centra destaca que Juanma Moreno es el candidato preferido por los andaluces para seguir como presidente de la Junta de Andalucía. Un 39,9% de los encuestados preferiría a Moreno mientras que un 17,6% querría a la socialista María Jesús Montero. El 6,5% se decantaría por Antonio Maíllo de Por Andalucía, un 4,8% a José Ignacio García de Adelante Andalucía y un 2,7% a Manuel Gavira de Vox. Además, Moreno es el líder más conocido, un 94,9% y el segundo mejor valorado con un 5,46 puntos, diez décimas menos que José Ignacio García de Adelante Andalucía que tiene 5,56. El candidato andalucista es el menos conocido de todos los principales con un 15,4%.

El PSOE, en caída libre, Vox crece y la extrema izquierda se mantiene

El Barómetro del Centra ha dibujado un escenario terrorífico para la candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía por el PSOE-A, la exvicepresidenta primera y ministra de Hacienda del Gobierno de Pedro Sánchez, María Jesús Montero. La candidata socialista no conseguiría remontar en las encuestas y hundiría aún más al partido que otrora fue hegemónico en la región. Según el CIS andaluz, Juanma Moreno sacaría una ventaja de 21,8 puntos sobre Montero, que conseguiría el 21% de los votos y caería de los 30 diputados con los que cuenta actualmente el PSOE-A en la Cámara regional a unos 26-27.

Vox repetiría como tercera fuerza política subiendo 1,5 puntos respecto a 2022 y sacando el 15% de los votos el próximo 17 de mayo. Según el Barómetro del Centro de Estudios Andaluces, Centra, los de Manuel Gavira pasarían de los 14 escaños actuales a unos 17 o 20. Un crecimiento insuficiente para condicionar un futuro gobierno del PP-A y la mayoría de Moreno en la región.

Por su parte, la extrema izquierda mantendría unos resultados similares a los conseguidos en 2022. Las negociaciones entre Podemos, Sumar e IU para confluir en Por Andalucía con Antonio Maíllo al frente no cambiaría mucho el panorama que tiene la coalición en el Parlamento de Andalucía. Algo parecido ocurre con Adelante Andalucía. La formación andalucista capitaneada por José Ignacio García sacaría casi el mismo resultado de Teresa Rodríguez en 2022, aunque la hayan rescatado de manera simbólica para la lista por Cádiz. Por Andalucía sería la cuarta fuerza en la Cámara regional con el 7,8% de los votos y entre cinco o seis escaños, actualmente tienen cinco, y Adelante Andalucía sería la quinta fuerza con el 6,3% de los votos y 2 o 3 escaños, actualmente tienen dos.