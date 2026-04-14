Moreno destaca el potencial de Andalucía como polo de referencia para el sector del frío y la climatización

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha destacado el potencial que viene ganando Andalucía como polo de referencia para el sector del frío y la climatización, y que tiene en Lucena a uno de los puntos de toda Europa en el que más inversiones vinculadas a este ámbito industrial se han concentrado en los últimos años.

La última ha sido la de Keyter Intarcon, una de las multinacionales más reconocidas del sector, que acaba de culminar en la localidad cordobesa una inversión de más de 50 millones de euros —25 de ellos para una nueva fábrica— gracias a la cual ha cuadruplicado la extensión de su complejo industrial, consolidándose de esta forma como referente internacional en el ámbito de la climatización, el frío y la eficiencia energética.

Unas instalaciones que han sido visitadas por el presidente de la Junta, quien ha puesto el foco en el valor que supone la expansión de esta firma, fruto de un proyecto que ha sido gestionado en la Unidad Aceleradora de Proyectos del Gobierno andaluz, para la reputación de Andalucía como una de las grandes bases de referencia de este sector industrial.

"Este gran estreno es fruto del proceso constante de impulso y de mejora que ha protagonizado Keyter desde que se fundó hace dos décadas. Un empeño por crecer, evolucionar e innovar que han llevado a esta empresa a la cúspide internacional, convertida en un puntal para la proyección tecnológica de Andalucía", ha subrayado Moreno. Las nuevas instalaciones de Keyter incluyen una nueva fábrica de equipos de climatización y frío industrial con dos naves industriales y un área de oficinas.

"Lucena es ya la mejor baza andaluza en un sector tan competitivo. Uno de los más relevantes polos industriales tecnológicos del sur de Europa gracias al trabajo de empresas como ésta; que invierten aquí, en Andalucía, con nuevas tecnologías productivas y soluciones energéticas que fortalecen la posición de esta tierra. Siempre es una satisfacción que empresas referentes mundiales apuesten por Andalucía, pero más gratificante es ver a las industrias autóctonas crecer y afianzarse", ha afirmado.

En adelante, Moreno ha mostrado su confianza en que haya más empresas punteras del sector del frío industrial que apuesten por Andalucía para expandirse e invertir. "Con iniciativas como ésta, se fortalece nuestra posición en los mercados exteriores. Esta fábrica es un paso más, ya que hablamos de una firma que llega a más de 75 países con sus exportaciones. Empresas que apuesten por esta tierra. Que arriesguen, que se comprometan y que fijen sus objetivos más allá de la mera rentabilidad económica", ha finalizado.