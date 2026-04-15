Condenado a 66 años de cárcel por engañar a 20 menores para obtener material sexual

La Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla ha condenado a un hombre a más de 66 años de cárcel por engañar a veinte niñas menores de edad para obtener de ellas vídeos y fotografías de contenido sexual.

Para ello, el condenado contactó con estas menores de entre 13 y 16 años a través de las redes sociales. Utilizaba identidades falsas y se hacía pasar por un chico joven con lo que consiguió que le enviaran imágenes de sus partes íntimas, en ropa interior o de partes de su cuerpo desnudo.

Contactaba a través de Likee

Según reza la sentencia, este hombre utilizó de forma continuada la red social "Likee", donde fingía tener entre 15 y 16 años para localizar y contactar con las menores. Lo que se iniciaba como una conversación aparentemente inocente, acababa tornando en un abuso.

Primero le preguntaba por sus datos (nombres, edad, lugar de residencia), así como por sus aficiones y aspectos similares para ganarse su confianza. Tras ese primer acercamiento, utilizaba como excusa el deseo de conocimiento mutuo para intercambiarse los teléfonos y comenzar a contactar con ellas vía WhatsApp, redes sociales y otras aplicaciones. Canales más directos y menos supervisados "en los que llegó a crear", según la sentencia, "hasta siete perfiles falsos".

Ya con línea directa a las víctimas, reconducía las conversaciones hacia un ámbito de naturaleza sexual y comenzaba a pedir de forma reiterada a las menores que le enviaran material de contenido sexual, a lo que él contestaba también remitiendo imágenes falsas del mismo tono. Es más, el condenado "incrementaba sus exigencias, solicitando a las menores la realización de conductas sexuales cada vez más específicas". Llegó incluso a solicitarles que "utilizaran objetos de uso cotidiano para la ejecución de tales actos".

Tenía más de 15.000 archivos pedófilos

En su teléfono móvil se llegaron a localizar más de 15.000 archivos de contenido pedófilo y del análisis de las imágenes se ha identificado a un total de 20 víctimas.

Según el escrito, el condenado presenta un trastorno parafílico por exhibicionismo y un trastorno parafílico por pedofilia que "no suponen un menoscabo de las capacidades cognitivas o volitivas". En cualquier caso, contempla la sentencia también que en el momento de los hechos "presentaba una situación de drogadicción de larga evolución que afectaba de manera relevante a su capacidad volitiva".

Atenuante de drogadicción y confesión

Gracias a ello y, tras reconocer los hechos, el tribunal le ha aplicado la atenuante de confesión y de drogadicción, por lo que finalmente ha sido condenado a algo más de 66 años de prisión por dos delitos de elaboración de material de abuso infantil, catorce delitos agravados de elaboración de material de abuso sexual infantil, cuatro delitos de exhibicionismo y provocación sexual, tres delitos de agresión sexual a menor de 16 años, un delito de embaucamiento, dos delitos de embaucamiento con la intención de obtener material de abuso infantil.

Además, deberá indemnizar a cada una de las víctimas con cantidades que van desde los 3.000 hasta los 15.000 euros, hasta un total de 112.000 euros.