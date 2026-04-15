Montero ataca el CIS andaluz por "usar fondos públicos" tras alabar el de Tezanos

El último barómetro del Centro de Estudios Andaluces, Centra, que depende de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta, conocido como el CIS andaluz, fue realizado durante el pasado mes de marzo y se publicó el pasado martes a poco más de un mes de las elecciones andaluzas del domingo 17 de mayo. El PSOE-A ha mostrado su rechazo a los resultados de este sondeo que augura que su candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía, la exvicepresidenta primera y exministra de Hacienda de Pedro Sánchez, María Jesús Montero, sacaría un peor resultado que Juan Espadas en 2022.

El CIS andaluz, como la mayoría de las encuestas publicadas en los últimos meses, destaca no sólo que María Jesús Montero no remonta, sino que el 17 de mayo podría bajar de los 30 escaños en una CCAA que fue durante décadas el granero de votos del PSOE. El barómetro del mes de marzo afirma que el líder del PP-A, Juanma Moreno, podría reeditar la mayoría absoluta conseguida en 2022 y lograría entre 54 y 57 escaños con el 42,8 % de los votos, mientras que los socialistas conseguirían el 21 % de los votos y 26 o 27 escaños. Una diferencia de 21,8 puntos separaría a los principales partidos de la Cámara andaluza.

La reacción del PP-A por boca de Juanma Moreno fue pedir "prudencia" ante unos datos muy favorables a su candidatura, mientras que la de Montero ha sido restar importancia al barómetro de marzo del Centra y augurar que será "la próxima presidenta de la Junta de Andalucía". El motivo del rechazo de la ex número dos de Pedro Sánchez al sondeo publicado el pasado martes es que es "una encuesta del Partido Popular hecha con recursos públicos del conjunto de los andaluces".

En este sentido, la candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía por el PSOE-A, María Jesús Montero, puso en duda la veracidad del Centra diciendo que coincide con "el marco mental que quiere instalar permanentemente" el PP de Juanma Moreno, buscando una "desmovilización" de los socialistas el próximo 17 de mayo.

Cuando Montero sí defendía el CIS de Tezanos

La crítica de María Jesús Montero a una encuesta hecha "con recursos públicos" contrasta con lo que decía sobre el CIS en presencia de José Félix Tezanos hace menos de un año. La entonces vicepresidenta primera y ministra de Hacienda del Gobierno de España decía que "era muy conveniente poner en valor también el trabajo fundamental que se desarrolla por parte del CIS de tu mano, José Félix, estos últimos años intentando trasladar datos, conocimientos científicos, que permitan un debate crítico basado en la racionalidad".

La hoy candidata del PSOE a la presidencia de la Junta defendía la "transparencia" del CIS por la "proliferación de unos sondeos de unas pseudoencuestas que tienen, claramente, un objetivo performativo, intentan generar estados de opinión a partir de publicaciones que no ofrecen ni transparencia ni metodología que permita constatar la fiabilidad de sus pronósticos". Esa "práctica ocultista contrasta con la transparencia que hace el CIS", afirmó en julio de 2025 Montero.