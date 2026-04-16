Abascal celebra el pacto en Extremadura frente al "acoso" de los radicales de izquierda en Granada

Santiago Abascal ha aterrizado este jueves en Granada con una "buena noticia": el cierre definitivo del acuerdo de gobierno con el PP en Extremadura. Un pacto que, en palabras del líder de Vox, supone un triunfo de la "responsabilidad" sobre la confrontación y que servirá de dique de contención contra las políticas de la izquierda.

Sin embargo, el anuncio se ha visto empañado por el clima de hostilidad alentado por la extrema izquierda. Grupos de radicales de extrema izquierda han intentado boicotear el acto electoral en la céntrica plaza de Las Pasiegas, lanzando objetos y pintura roja contra los dirigentes de la formación.

Un pacto por el campo y la libertad

Abascal no ha ocultado su satisfacción por el desbloqueo en la región extremeña, felicitando tanto a su candidato, Ángel Pelayo Gordillo (a quien se ha referido como Óscar Fernández en un lapsus propio del directo), como a la popular María Guardiola. "A pesar de la confrontación y las diferencias, que son muchas, hemos llegado a un acuerdo", ha subrayado.

El líder de Vox ha desgranado los puntos clave que su formación ha logrado imponer en la negociación para blindar el sector primario y la economía de las familias:

Prioridad Nacional: Garantía de acceso preferente a ayudas sociales y vivienda para los españoles.

Revolución Fiscal: Extremadura tendrá los impuestos más bajos de España en sus tramos iniciales.

Defensa del Sector Primario: Blindaje del campo frente a "pactos suicidas" como el de Mercosur. "No se va a arrancar ni un olivo", ha sentenciado.

Vicepresidencia de Desregulación: Vox gestionará un área específica para eliminar la burocracia que "ha convertido a ganaderos y autónomos en oficinistas".

"Estamos contentos, pero no satisfechos. Vamos a hacer mucho más", ha advertido Abascal, dejando claro que este es solo el primer paso de la transformación regional.

Violencia en Granada

La cara amarga de la jornada se ha vivido en las calles de Granada. Antes de que Abascal tomara la palabra, un grupo de radicales de extrema izquierda no comunicados a la Subdelegación del Gobierno ha cercado el evento al grito de "No pasarán", intentando impedir el normal desarrollo del acto democrático.

María Ruiz, diputada y vicesecretaria de Organización de Vox, ha sufrido los impactos de bolas de pintura roja

La tensión ha escalado hasta el punto de que los manifestantes han lanzado bolas de pintura roja, que han impactado directamente en María Ruiz, diputada nacional y vicesecretaria de Organización de Vox.

Abascal ha sido tajante al denunciar la connivencia del Ministerio del Interior con estos grupos violentos: "El Ministerio del Interior y la Delegación del Gobierno están permitiendo un acto de acoso. Cuando Sánchez camina por España lo hace con cordones de Marlaska de kilómetros, pero aquí permiten que se impida este evento democrático".

El presidente de Vox ha calificado los hechos de "delito electoral" y se ha negado a comenzar el mitin hasta que la Policía Nacional dispersara a los violentos, llegando incluso a encabezar un avance hacia la zona del boicot para exigir su desalojo. Finalmente, tras la intervención policial, el acto ha podido reanudarse en un clima de máxima tensión.