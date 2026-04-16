El panorama político de cara a las próximas elecciones autonómicas del 17 de mayo presenta una novedad significativa en la provincia de Cádiz con la irrupción del Partido Andalusí. Esta formación, que concurre por primera vez a unos comicios de ámbito regional, destaca por un proyecto político singular que busca la "normalización" del árabe en Andalucía al considerarla una "lengua histórica" de la comunidad. El proyecto de este partido se define por estar inspirado en el "humanismo islámico" y se declara explícitamente "basado en el ideal de la concepción política de Blas Infante".

La conexión con el llamado padre de la patria andaluza —término que ellos prefieren sustituir por "matria"— no es solo ideológica, sino también familiar, ya que entre sus fundadores figura Alejandro Delmás Infante, nieto del histórico líder.

La formación nació hace tres años en Algeciras bajo unos estatutos que apuestan por un modelo "paritario, democrático, participativo, plural, abierto al progreso y a todos los movimientos de avance de la civilización que redunden en beneficio del ser humano". El cabeza de lista por la circunscripción de Cádiz, única provincia donde presentan candidatura, es Dris Mohamed Amar, otro de los impulsores del movimiento.

Aunque su experiencia electoral previa se limita a las municipales de 2023 en Algeciras, donde obtuvieron 327 votos (un 0,77% del total), su discurso ha generado debate por sus propuestas específicas, como la construcción de cementerios islámicos, la instalación de alumbrado ornamental por el Ramadán o el uso de espacios públicos como la plaza de toros para la celebración de la Fiesta del Cordero.

Melilla y Ceuta, parte de Andalucía

Más allá de la gestión local, el Partido Andalusí plantea objetivos de calado geopolítico y constitucional. Entre sus pretensiones más llamativas figura que las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla "vuelvan a ser parte de la Autonomía Andaluza", planteando una anexión de ambos territorios bajo la premisa de recuperar la soberanía de lo que denominan la "Nación Andalusí" a ambos lados del Estrecho de Gibraltar. Su programa defiende "la liberación de Andalucía mediante la instauración de un Poder Andalusí que permita quebrar la dependencia económica, la alienación cultural, el subdesarrollo social y la subordinación política que sufre la Nación Andaluza".

Asimismo, la formación mantiene una postura crítica frente a lo que consideran una "apropiación indebida" del legado histórico por parte de países vecinos. Denuncian que Marruecos ha monopolizado la herencia del "mundo andalusí" cuando, a su juicio, es en el territorio de Andalucía donde realmente "se fragua esa cultura con la que estamos en deuda". Por ello, reivindican una identidad propia que no se define estrictamente como española ni como marroquí, sino específicamente andalusí.

La presencia de esta papeleta en los colegios electorales gaditanos el próximo 17 de mayo se suma a un total de 16 candidaturas que compiten por los 15 parlamentarios que otorga la provincia. En un contexto marcado por temas como el narcotráfico y la situación de Gibraltar, el Partido Andalusí intenta hacerse un hueco con una propuesta que, en palabras de sus detractores como Manuel Gavira de VOX, busca la "islamización" de la tierra, pero que para sus fundadores representa una vía para rescatar una identidad cultural silenciada. La cita con las urnas determinará si esta propuesta de "humanismo islámico" logra movilizar a una parte del electorado o si se mantiene como una opción minoritaria en el complejo tablero político andaluz.