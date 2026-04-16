A falta de tan solo un mes para que Andalucía acuda a las urnas el próximo 17 de mayo, el panorama político en la comunidad se dibuja con una nitidez que vaticina un cambio de ciclo profundo, marcado por la hegemonía del Partido Popular y, de manera muy significativa, por un hundimiento sin precedentes de la marca socialista en su antiguo bastión. Según los datos arrojados por la última encuesta de IMOP para El Confidencial, Juanma Moreno no solo mantiene su dominio, sino que acaricia la mayoría absoluta con una horquilla de entre 53 y 55 escaños, situándose en el umbral máximo de los 55 necesarios para gobernar en solitario.

Este pronóstico supone un leve retroceso del 1,1% en comparación con los resultados de 2022, logrando aun así un rotundo 42% de los apoyos. Sin embargo, el verdadero titular de este sondeo no es solo la fortaleza de Moreno, sino el estrepitoso batacazo histórico del PSOE, que sufre un fiasco histórico bajo el liderazgo de la vicesecretaria federal y exvicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero.

La debacle socialista es de tal magnitud que Montero no logra ni siquiera retener el suelo electoral que dejó Juan Espadas hace cuatro años, cuando el partido ya firmó su peor resultado histórico con 30 escaños. Las proyecciones actuales son demoledoras: el PSOE andaluz caería hasta una representación de entre 27 y 29 escaños, con una estimación de voto del 23,2%. Esta cifra sitúa a la formación a una distancia abismal de 18,8 puntos y 26 escaños por debajo del Partido Popular, evidenciando que el electorado no percibe al sanchismo como una alternativa real ni atractiva tras ocho años de mandato de Moreno. El rechazo a la figura de Montero es explícito en las valoraciones, donde a pesar de tener una notoriedad universal, sufre un castigo severo con una nota media de 3,3, lastrada por un 30% de los encuestados que le otorgan un cero absoluto, una respuesta que el análisis vincula directamente a su identificación con las políticas de Pedro Sánchez a nivel nacional.

Mientras el PSOE se hunde en la irrelevancia competitiva, Vox experimenta un crecimiento que, aunque moderado en comparación con otros territorios nacionales, le permite rentabilizar su presencia en el Parlamento andaluz. La formación de Santiago Abascal, con Manuel Gavira al frente, subiría hasta el 15,4% de los votos (+1,9%), lo que se traduce en un salto notable de los 14 escaños actuales a una horquilla de entre 18 y 20 actas. Si bien este ascenso es más pausado que el registrado en regiones como Castilla y León (18,92%) o Aragón (17,84%), es suficiente para consolidar un bloque de derechas que es, hoy por hoy, inalcanzable para la izquierda. Entre el PP y Vox aglutinan ya el 57,4% del sufragio, una cifra que escala hasta el 59% si se incluye el voto a formaciones como Se acabó la fiesta (SALF), confirmando una tendencia de 'derechización' del electorado andaluz que parece inmune al desgaste del tiempo en la Junta.

En el espacio a la izquierda del PSOE, la situación es de ligero crecimiento pero fragmentación interna. La suma de las fuerzas radicales experimenta un leve incremento, pasando de siete a un máximo de nueve escaños. No obstante, este avance no es uniforme: Adelante Andalucía crece un 1,6% y aspira a lograr entre 3 y 4 escaños, mientras que la coalición Por Andalucía, encabezada por Antonio Maíllo y que agrupa a IU, Sumar y Podemos, registra un retroceso del 0,8%, poniendo en peligro su quinto escaño.

A nivel de liderazgos, Juanma Moreno se erige como la figura central y única que logra el aprobado con un 5,5, demostrando una imagen pública sólida y transversal que contrasta con la baja valoración de sus rivales: Antonio Maíllo se queda en un 4,5, José Ignacio García en un 4,4 y Manuel Gavira en un 3,6.

En definitiva, los datos de IMOP para El Confidencial reflejan una Andalucía donde el PP de Juanma Moreno ejerce un liderazgo incontestable, Vox se consolida como fuerza al alza aunque con un techo más bajo que en otras comunidades, y el PSOE se enfrenta a una crisis de identidad y apoyo sin precedentes, incapaz de frenar una sangría de votos que amenaza con dejar a la formación en una posición de debilidad histórica bajo la batuta de María Jesús Montero.