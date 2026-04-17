Adoptado a los 32 años: "La familia no siempre viene determinada por la sangre"

El Juzgado de Primera Instancia número 5 de Fuengirola (Málaga) ha dictado una resolución judicial en la que aprueba que un adulto de 32 años sea adoptado por la pareja de su madre, que le ha cuidado desde que era pequeño. El magistrado encargado del caso ha fundamentado su decisión en los estrechos lazos afectivos mantenidos con el demandante, quien asumió la crianza, educación y el bienestar diario del adoptado desde que este tenía apenas cinco años de edad y carecía de una figura paterna presente.

Como resultado directo de este dictamen, se ha formalizado legalmente la filiación paterna entre ambos. A partir de ahora, el hombre de 32 años dejará atrás el apellido de su progenitor biológico y adoptará oficialmente el de la persona que ejerció el rol de padre a lo largo de toda su vida, reconociendo así una realidad cotidiana sostenida en el tiempo.

Aunque los procesos de adopción se asocian de forma habitual a la salvaguarda y protección de menores de edad, el artículo 175.2 del Código Civil contempla ciertas excepciones para mayores de edad. En esta ocasión, la Justicia ha estimado que la convivencia estable y el proyecto de vida común ininterrumpido durante más de veinticinco años justificaban plenamente el cambio de estado civil del afectado, dando amparo a una situación excepcional y prolongada.

Familia no es igual a sangre

El abogado encargado de tramitar la demanda en los tribunales, Jesús Odériz, ha valorado la sentencia de forma muy positiva. Según ha explicado el letrado, este fallo judicial lanza un mensaje de gran trascendencia a la sociedad: "La familia no siempre viene determinada por la sangre, sino por quienes deciden quedarse a cuidar, educar y querer día tras día".

En sus extensos razonamientos jurídicos, el juez instructor subraya que la adopción constituye una ficción legal capaz de crear un vínculo jurídico paternofilial idéntico al que se da entre unos padres y su descendencia biológica, con sus mismos efectos legales y obligaciones. Esta figura jurídica supone, por tanto, la plena integración familiar de un ciudadano que, de inicio, carecía de lazos de consanguinidad con su nuevo núcleo familiar.

Habitualmente, el ordenamiento jurídico español utiliza estas normativas para garantizar el principio innegociable del interés superior del menor y su cuidado. Sin embargo, para dar luz verde a esta solicitud con un adulto, se exigía cumplir una serie de requisitos muy concretos que el magistrado ha dado por plenamente acreditados tras examinar las pruebas documentales y testificales. Cabe destacar que la Fiscalía de Málaga emitió, antes de la resolución, un informe favorable para acordar el trámite.

La relación con su padre biológico era inexistente

Los antecedentes de este peculiar proceso judicial se remontan a más de dos décadas atrás. El ahora padre adoptivo inició una relación sentimental estable con la madre del demandante cuando el niño tenía solo cinco años. Desde ese preciso instante, el hombre asumió por completo las responsabilidades de cuidado, mientras que la relación con el padre biológico se fue diluyendo de manera progresiva con el paso del tiempo.

La demanda aprobada por el juzgado constata que los contactos y visitas con el progenitor natural eran prácticamente inexistentes o estaban siempre marcados por continuas excusas. Esta prolongada y notable ausencia llevó al entonces menor a considerar a su padre biológico como una simple persona conocida o un familiar lejano, pero nunca como una verdadera figura de referencia en la que apoyarse durante su crecimiento y desarrollo personal.