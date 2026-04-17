La Junta Electoral Central (JEC) ha rechazado la pretensión del PSOE de suspender la comparecencia de su candidata a las elecciones andaluzas, María Jesús Montero, ante la Comisión de Investigación sobre la SEPI en el Senado. El organismo arbitral ha sido tajante al recordar que no le corresponde en absoluto "entrar a valorar la oportunidad de su celebración" ni mucho menos paralizar la actividad parlamentaria para blindar la agenda de la dirigente socialista. Tras este acuerdo adoptado en la reunión de este jueves, la comparecencia de Montero se mantiene para el próximo lunes, justo antes del arranque de la campaña electoral en Andalucía, según han confirmado fuentes del PP.

La resolución de la JEC archiva de forma definitiva la denuncia del PSOE, subrayando una realidad institucional que parece haber incomodado al entorno de la candidata: que "los procesos electorales no interrumpen el funcionamiento normal de los órganos constitucionales". De este modo, el árbitro electoral valida la autonomía del Senado para recabar los testimonios que considere oportunos, recordándole implícitamente a la formación denunciante que el calendario de las urnas no debe ser un escudo frente a la fiscalización parlamentaria.

Aunque el organismo hace un llamamiento al "ejercicio responsable" de las funciones de los órganos de la Cámara Alta, deja claro que no hay base para intervenir en los tiempos marcados por la comisión.

Desde el bando socialista, el argumento principal ha sido que la citación carece de "justificación institucional, urgencia o necesidad objetiva" y que su proximidad con los comicios andaluces solo busca perjudicar sus opciones. Según el escrito del PSOE, el PP estaría utilizando "imputaciones directas de conductas ilícitas de extrema gravedad carentes de respaldo judicial" como un "elemento central de un discurso político dirigido a incidir en el proceso electoral". Sin embargo, esta queja no ha logrado que la JEC considere que se esté vulnerando la neutralidad del proceso, dejando a la candidata en la tesitura de tener que responder en sede parlamentaria a escasos días de medirse en las urnas.

La propia María Jesús Montero ha intentado desacreditar la cita calificándola de "electoralista" y acusando directamente a la formación que lidera Alberto Núñez Feijóo de usar las instituciones "para su interés propio". Pese a este intento de la candidata por presentar la comisión de investigación como una maniobra puramente partidista ajena a la labor de control de la Cámara, la resolución de la JEC refuerza la legitimidad de que el Senado siga adelante con sus investigaciones, independientemente del perfil electoral que ostente la compareciente en este momento.

Así, el lunes Montero deberá compaginar su discurso de campaña con las explicaciones requeridas sobre la gestión de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales.