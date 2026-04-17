Juanma Moreno reivindica el papel de los mayores y pide una sociedad que aproveche su experiencia

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha defendido la necesidad de reconocer el papel de las personas mayores en la sociedad y de fomentar su participación activa como parte del desarrollo social y económico de la comunidad.

Durante su intervención en El Puerto de Santa María (Cádiz), donde ha asistido a la fase final de la Liga M100 ‘Más vida’, Moreno ha insistido en la importancia de reivindicar el potencial de la población de mayor edad y su contribución al conjunto de la sociedad.

El jefe del Ejecutivo andaluz ha apelado también a reforzar la solidaridad entre generaciones, con el objetivo de aprovechar la experiencia acumulada por los mayores en la construcción del futuro. En este sentido, ha señalado que se debe avanzar hacia un modelo social en el que este colectivo se sienta integrado y partícipe.

La cita ha reunido a 182 participantes en su fase final, dentro de una programación que ha contado con más de 700 personas mayores procedentes de todas las provincias andaluzas, tanto hombres como mujeres.

Deporte y envejecimiento activo

Moreno ha subrayado el papel del deporte como herramienta para fomentar un envejecimiento activo. Según ha explicado, esta etapa de la vida debe afrontarse como una fase más que puede disfrutarse en buenas condiciones de salud.

"Hacerse mayor es una etapa más de la vida que hay que disfrutar", ha afirmado, destacando que la actividad física contribuye a mantener una vida dinámica y a reforzar una visión positiva del envejecimiento.

Los participantes en la Liga M100 han competido en distintas disciplinas, entre ellas atletismo, baloncesto, pádel, caminata nórdica, petanca, bolos, ajedrez o baile, en el marco de actividades organizadas por los Centros de Participación Activa.

El papel de los centros de participación

El presidente andaluz ha puesto en valor la función de estos centros como espacios de encuentro social. En ellos, ha indicado, las personas mayores desarrollan actividades deportivas, culturales y recreativas que favorecen su integración.

Moreno ha animado a que más personas utilicen estos recursos, destacando que la interacción social contribuye a evitar la soledad no deseada y fortalece el vínculo con el entorno.

"Ojalá cada día más personas mayores tomen estos centros como una extensión de sus casas", ha señalado durante el acto.

Datos de población en Andalucía

En su intervención, el presidente ha aportado cifras sobre la evolución demográfica en la comunidad. En Andalucía, la esperanza de vida se sitúa en casi 83 años, el nivel más alto registrado hasta la fecha.

Actualmente, residen en la región cerca de 1,7 millones de personas mayores de 65 años, de las cuales unas 450.000 superan los 80 años.

Moreno ha insistido en que el objetivo no es solo aumentar la longevidad, sino garantizar que se alcance en condiciones de independencia, salud y actividad.

En este contexto, ha defendido un modelo de sociedad en el que el envejecimiento se asuma como parte natural del ciclo vital y en el que se valore la aportación de las personas mayores.

Participación y futuro social

El presidente de la Junta ha concluido apelando a la necesidad de construir un entorno en el que los mayores no solo estén presentes, sino que participen activamente.

Según ha señalado, se trata de avanzar hacia una sociedad en la que este colectivo quiera implicarse y se sienta parte activa de su desarrollo, contribuyendo con su experiencia al progreso común.