Los ataques cometidos por radicales de extrema izquierda contra el acto de Vox en Granada se han saldado con un detenido por atentado a la autoridad además de varios identificados tras el enfrentamiento contra la Policía Nacional en los aledaños de la plaza de Las Pasiegas a los ojos de la Catedral de Granada.

La Policía Nacional ha detallado que el detenido golpeó con el mástil de una bandera a un agente mientras el caos reinaba en torno al acto de Vox. Y es que, decenas de radicales intentaron cruzar el cordón de seguridad para atentar contra los dirigentes de Vox como el presidente de la formación, Santiago Abascal, la portavoz del partido en el Congreso, Pepa Millán, o el candidato de Vox para las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo, Manuel Gavira.

Y no solo eso, los radicales obligaron a retrasar el acto debido a que intentaron bloquear el acceso desde una calle próxima a la plaza de la catedral. Desde allí gritaron lemas como "no pasarán", algo que Abascal denunció y que tachó de "delito electoral" e instó a la Policía Nacional a disolver el ataque, que fue más allá cuando impactó con bolas de pintura roja a algunos de los asistentes al acto de Vox, como la diputada y vicesecretaria de Organización, María Ruiz.

La Policía Nacional estaba desplegada en la zona ante esta movilización que no había sido comunicada a la Subdelegación del Gobierno, y actuó para impedir que la tensión escalase. Sin embargo, los ataques llegaron derivando en detenciones e identificaciones de radicales de extrema izquierda.