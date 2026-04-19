Gibraleón es un pequeño municipio de poco más de 13.000 habitantes cercano a Huelva y ha sido elegido por el PSOE para la primera comparecencia de Pedro Sánchez en la precampaña de María Jesús Montero a la presidencia de la Junta de Andalucía en las elecciones del próximo 17 de mayo. La elección de este municipio no es baladí porque es un feudo socialista donde la alcaldesa Lourdes Martín lleva encadenadas tres mayorías absolutas.

En este enclave, Sánchez se ha dado un pequeño baño de masas en una nave llena de gente del PSOE después de su acto de autobombo en Barcelona donde se colocó en el "lado correcto de la historia". El líder nacional del PSOE ha acompañado a la candidata María Jesús Montero, que no termina de despegar en las encuestas y que, a un mes de las elecciones, los sondeos determinan que sacaría un resultado peor que el de Juan Espadas en 2022, al caer por debajo de los 30 escaños. Además, este lunes tendrá que acudir a la Comisión de Investigación en el Senado sobre la SEPI que trató de evitar elevándolo a la Junta Electoral Central.

En este "primer punto de la precampaña" la alcaldesa de Gibraleón ha dicho: "¡Pedro, la que has montado! ¡Esto qué es! ¡Qué alegría ver esta nave llena de socialistas!". También lo ha definido como un "icono global" porque los socialistas están "orgullosos cuando le plantas cara al presidente naranja". Además, le ha dado las gracias "por una rotonda" que aún no se ha construido y que tendrá un coste de "5,2 millones de euros".

Tras la alcaldesa, la cabeza de lista por Huelva y actual portavoz parlamentaria del PSOE-A, María Márquez, ha hablado a "las mujeres andaluzas" y atacado al presidente de la Junta de Andalucía por la sanidad, como cualquier jueves en el Parlamento de Andalucía. Para finalizar ha dicho: "¿Qué se ha creído Moreno Bonilla? Torres más altas han caído".

En el turno de la exvicepresidenta primera, exministra de Hacienda y candidata el 17 de mayo a la presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, ha dicho que "Sánchez es el orgullo de este partido" porque se conjura "para poder impulsar la paz en el mundo y la justicia social", lo que le convierte en "un referente". "No está solo, es el primero, y después el resto de países", ha señalado Montero.

La candidata del PSOE ha asegurado que "el andalucismo no es llevar una pulserita" y ha enfocado su discurso en la defensa de una sanidad pública que ella dirigió con poco éxito durante años porque las políticas del PP "nos llevan a un colapso sobre los servicios públicos". En este sentido, ha dicho que van a rescatar al sistema sanitario y otras propuestas en sanidad y vivienda. Además, ha hablado de inmigración y del "terrorismo de la violencia de género" y ha asegurado que no va a permitir "que las mujeres andaluzas demos ni un paso atrás".

Ha cargado contra "aquellos que quieren ahuyentar al electorado para que no acuda el 17 de mayo" y ha pedido a los socialistas que "rastreen todos los votos cercanos" para que todos los que votaron a Sánchez en 2023 lo hagan por María Jesús Montero. "Pedimos que se active porque son elecciones donde Andalucía se juega la vida, la salud y lo público, lo que es de todos. Vamos a activar a todos los progresistas que confiaron en el PSOE", ha finalizado.

Sánchez, al rescate de Montero con la inmigración y el "¡no a la guerra!"

Pedro Sánchez ha subido al atril exultante por su "guateque" en Barcelona donde España se ha convertido, según el presidente del Gobierno, en la "capital de la unidad de todas las fuerzas progresistas del mundo" contra la "hecatombe de la derecha y la ultraderecha". "Vamos a llevar a María Jesús Montero a San Telmo a ser la próxima presidenta de la Junta de Andalucía", ha asegurado y también les ha dicho a los militantes socialistas que no se preocupen porque "nos queda mucha tarea por delante hasta 2027 y más allá de 2027".

El presidente del Gobierno ha usado la inmigración y su regularización exprés de inmigrantes como ariete contra la derecha recordando a un abuelo que se tuvo que ir fuera de España a trabajar. "España es hija de emigrantes", ha asegurado. También ha enarbolado el "¡no a la guerra!" y ha anunciado que va a proponer a la UE que "rompa su acuerdo de asociación con Israel".