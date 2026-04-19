Moreno alerta ante Feijóo de que "esto no está ganado" porque el 17-M será "una final a penaltis"

Domingo de desembarco de los líderes nacionales de los principales partidos en la precampaña de las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo. A poco más de un mes de los comicios en Andalucía tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como el líder de la oposición y presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, han protagonizado sendos actos en la región: Sánchez en Gibraleón, un feudo socialista de Huelva, y Feijóo en Córdoba clausurando la Intermunicipal del PP andaluz en la que los populares han mostrado músculo municipal.

En la clausura de este acto que ha iniciado el alcalde de la ciudad de los Califas, José María Bellido, el presidente de la Junta de Andalucía y candidato del PP a la reelección ha dicho que "esto no está ganado" en referencia a las elecciones del 17 de mayo en las que las principales encuestas le dan como vencedor y con posibilidad de revalidar la mayoría absoluta con la que cuenta desde 2022. Moreno ha hecho un símil con la final de la Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad que se decidió en los penaltis. Ha dicho que el 17-M "va a ser una final a penaltis en la que nos vamos a jugar esa mayoría de estabilidad, progreso y futuro".

"Tenemos a nuestro lado algo que es fundamental: nos respalda la gestión que ha transformado Andalucía a mejor", ha destacado Juanma Moreno que cree que la mayoría absoluta podría estar en los restos en las distintas provincias y que podría costar unos 15.000 votos. Moreno ha exigido también que el Gobierno "cuanto antes sepamos toda la verdad" sobre el accidente mortal de Adamuz y que "empiecen a asumir las responsabilidades que son las que les competen a ellos".

Juanma Moreno ha cargado contra el "bulo de las privatizaciones" que han lanzado desde la izquierda y ha dicho que una presidencia de la Junta de Andalucía con María Jesús Montero supondría que el PSOE subiría los impuestos como el de sucesiones y donaciones. Ha recordado que su Gobierno ha hecho "siete bajadas de impuestos" que han convertido a la región en "la segunda comunidad autónoma de régimen común más competitiva fiscalmente de España".

Ha destacado el líder del PP-A que la exvicepresidenta y exministra de Hacienda de Pedro Sánchez "está diciendo con claridad y nitidez que si tiene alguna opción de gobernar volverá a poner" este impuesto. En este sentido, ha añadido: "que lo sepamos todos, que quien nos fríe a impuestos y nos ha frito a impuestos en el Estado viene con las pilas cargadas para freírnos a todos otra vez en Andalucía". Además, se ha comprometido a "seguir bajando impuestos" si sale reelegido presidente andaluz.

Devolver "el favor" a María Jesús Montero

El líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha clausurado el acto celebrado en el Parador de Córdoba abarrotado recordando la falta de Presupuestos Generales del Estado desde hace años y el "ensañamiento recaudatorio" del Gobierno de Pedro Sánchez. Ambas cosas responsabilidad de la candidata del PSOE-A, María Jesús Montero.

Sobre la corrupción socialista ha estado centrada gran parte de la intervención de Alberto Núñez Feijóo que ha recordó que "los niveles de corrupción" del Ejecutivo socialista son "insoportables" y que "la sensación de impunidad es insoportable. El cinismo de tener que aguantarle señalando a los demás es insoportable. Lo estamos viendo, escándalo a escándalo, ministerio a ministerio, ministro a ministro". Unos casos de corrupción, ha asegurado Feijóo, que "han pasado por el mismo ministerio, todos han pasado por María Jesús Montero". El líder nacional del PP ha añadido que "las recetas de Sánchez las cocina muy bien Montero". Unas recetas que "el problema es que no hay nadie que las digiera. Y eso es el menú que quieren para Andalucía".

Alberto Núñez Feijóo ha recordado también que la candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía por el PSOE "mantiene el acta de Madrid" porque su partido "sabe lo que puede pasar". En este sentido, Feijóo ha añadido que Montero "dijo muy disgustada que venía aquí a Andalucía, que era un poco menos que un favor el que os hace presentándose a la Junta. Pues los andaluces le van a devolver el favor en las urnas y van a mandarla de vuelta a Madrid. Hacedle ese favor, que lo está deseando".