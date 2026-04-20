Una nueva encuesta electoral confirma las tendencias de las anteriores de cara a las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo: el presidente de la Junta, el popular Juanma Moreno, podría revalidar la mayoría absoluta, fijada en los 55 escaños.

Según la estimación de voto que se desprende del estudio de GAD3 para el diario ABC, el PP alcanzaría el 44,1% de los sufragios y se movería en una horquilla de entre 56 y 58 escaños en el Parlamento andaluz, lo que supone una ligera mejora respecto al barómetro de marzo y consolida una tendencia sostenida desde junio de 2025.

Frente a la solidez de Juanma Moreno, la candidatura de la socialista María Jesús Montero no logra revertir la tendencia descendente que detectan también otras encuestas, y GAD3 sitúa a los socialistas en el 23,5% de los votos, y con entre 28 y 29 escaños, lo que implica un leve retroceso respecto al mes anterior y ni siquiera mantener las 30 actas que obtuvo Juan Espadas en 2022.

Por lo que respecta a Vox, con Manuel Gavira, la formación se queda en el 13,3% de los votos y entre 13 y 14 escaños, perdiendo también impulso con respecto a marzo (cuando obtenía según GAD3 entre 14 y 15 diputados). Es decir: los de Santiago Abascal no capitalizan el desgaste socialista en Andalucía y entran aparentemente en una fase de estancamiento, con registros incluso levemente inferiores a los conseguidos en las elecciones de 2022. No obstante, la encuesta se realizó antes del pacto de PP y Vox en Extremadura, por lo que no recoge la influencia del mismo en el ánimo de los electores.

A la izquierda del PSOE, la fragmentación del bloque se cronifica, y los movimientos que se producen son de reajuste. Por Andalucía, con Antonio Maíllo al frente, subiría hasta el 7,6% y lograría 6 escaños, uno más que en marzo, mientras que Adelante Andalucía, con José Ignacio García, se mantendría en el 6,1% y en torno a 4 diputados.

La encuesta refleja, a un mes de las elecciones, un escenario estable en lo esencial, con un PP fuerte que tiene al alcance la mayoría absoluta y que con Vox suma un sólido bloque de centro-derecha y una oposición fragmentada.