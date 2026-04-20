La Comisión Europea esquiva el caso ERE y pide a la justicia europea no intervenir

La Comisión Europea ha remitido un escrito al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en el que le propone que se declare "incompetente" para dar respuesta a la cuestión prejudicial planteada por la Audiencia de Sevilla en relación con la revisión de las condenas del caso ERE. Una revisión que llevó a cabo el Tribunal Constitucional, que ordenó exonerar a los principales condenados por uno de los mayores escándalos de corrupción protagonizados por el Partido Socialista.

En el documento, adelantado por el periódico Diario de Sevilla, el principal órgano ejecutivo de la UE señala que "el Tribunal de Justicia de la Unión Europea es manifiestamente incompetente para responder a las cuestiones planteadas por la Audiencia de Sevilla", por lo que solicita que el TJUE se desentienda del conflicto.

El origen del dinero

Su argumento central se basa en el origen del dinero defraudado. Según el Ejecutivo comunitario, la interpretación de la normativa europea solicitada "no tiene ninguna relación con la realidad o con el objeto del litigio principal", puesto que los fondos malversados no provenían de las arcas europeas.

"El órgano jurisdiccional remitente no demuestra ni siquiera alega que los fondos de que se trata en el asunto principal provengan del presupuesto de la Unión", subraya el escrito elaborado por los servicios jurídicos de la Comisión Europea. Al tratarse de dinero del presupuesto autonómico andaluz, Bruselas considera que existe una falta de vínculo con los intereses financieros de la Unión Europea. "A falta de un vínculo suficientemente directo (...) las cuestiones resultan puramente hipotéticas", zanjan los juristas europeos.

Finalmente, el texto descarta que exista un problema sistémico de independencia judicial que justifique la injerencia del TJUE, argumentando que la Audiencia de Sevilla no ha denunciado deficiencias estructurales en el funcionamiento del Tribunal Constitucional. Con esta postura, la Comisión Europea esquiva valorar la polémica y propone que la justicia europea cierre la puerta a la consulta sevillana.

La Junta responde

El Gobierno andaluz ha expresado este lunes su respeto hacia la Comisión Europea en relación con el caso de los ERE pero considera que el que se tiene que "pronunciar" sobre este asunto, en base a la separación de poderes, es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Lo ha dicho la portavoz del Ejecutivo andaluz y consejera de Economía, Carolina España, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno donde ha señalado además que "afortunadamente, el caso de los ERE es el pasado más absoluto de Andalucía y, lamentablemente, una circunstancia" por la que la comunidad "fue portada a nivel nacional por esos casos de corrupción".

Por esta razón, España ha confiado en que la justicia europea se pronuncie "cuanto antes", y ha insistido en el respeto del Gobierno andaluz tanto a la Comisión Europea como al TJUE.