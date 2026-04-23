La Junta denuncia que Puente reabre "mágicamente" el AVE a Málaga al inicio de la campaña electoral

La portavoz del Gobierno andaluz y consejera de Economía y Hacienda, Carolina España, ha denunciado este jueves que la conexión directa de AVE Madrid-Málaga "vuelve mágicamente el 30 de abril", cuando "por la noche, casualmente, comienza la campaña electoral para las elecciones andaluzas".

"Han tenido que convocarse las elecciones para que el ministro de Transportes, Óscar Puente, se ponga las pilas", ha criticado la consejera, que ha añadido que "se equivoca de lleno" si piensa que los malagueños se van a "olvidar de estos meses de caos solo por abrir la vía el día que se pegan los carteles".

La portavoz ha sostenido que, "tras meses de desprecio, de silencio" y de una gestión que ha calificado de "nefasta" por parte del Ministerio de Transportes, se ha anunciado la reapertura de la conexión directa el 30 de abril.

También ha criticado el "atropello ferroviario que ha durado más de tres meses" a Málaga, "el motor económico de Andalucía", un tiempo durante el que "no ha habido ni un cronograma serio, ni explicaciones técnicas convincentes" sobre la interrupción del servicio, según España.

"No se merece esto Málaga"

Además, ha advertido de que esta apertura "no es la normalidad que Málaga merece", puesto que el servicio se operará en una sola vía, lo que "reduce drásticamente la capacidad de la línea", y "habrá menos frecuencias —básicamente la mitad de los trenes—, lo que limitará el acceso a usuarios y trabajadores".

La portavoz andaluza ha exigido al ministerio de Óscar Puente que "sigan trabajando a este ritmo de campaña, pero que no cesen hasta que restablezcan la conexión total y los términos de normalidad" porque "aquí no valen parches ni soluciones temporales que nos hacen perder tiempo y competitividad".

"Málaga no necesita un ministro que solo se acuerda de nosotros cuando hay urnas de por medio o para insultar a los malagueños por Twitter; necesitamos un Gobierno que gestione, que invierta y que respete a esta tierra todos los días del año", ha dicho. En este sentido, Carolina España ha avisado de que estarán "vigilantes" para que el tren vuelva "con todas las garantías y la frecuencia que nuestra provincia exige por derecho".

Las elecciones andaluzas tendrán lugar el domingo 17 de mayo, en las que el candidato del Partido Popular y presidente en funciones, Juanma Moreno, parte con gran ventaja en las encuestas ante el PSOE de la cuestionada exvicepresidenta y exministra de Hacienda, María Jesús Montero y con un Vox crecido.