Óscar Puente anuncia la reapertura del AVE Madrid-Málaga el próximo 30 de abril

Después de más de dos meses sin funcionamiento por el desprendimiento de un talud a causa de las intensas lluvias, el próximo 30 de abril a las 12:00 horas del mediodía la línea de alta velocidad que une Madrid y Málaga retomará su servicio.

Lo ha confirmado el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, después de que hayan finalizado los trabajos de reparación. Puente ha detallado que las labores de obra han requerido tres meses de intervención, periodo durante el cual se ha desmontado un talud completo. "Un proceso que ha resultado complejo", según el ministro, debido a que ha sido necesario construir un muro de contención en la parte superior para asegurar una línea eléctrica antes de acometer el desmonte del muro que contenía el talud adyacente a las vías.

Asimismo, Puente ha confirmado que el problema de fuga en un túnel, que también afectaba a la circulación, también ha sido resuelto.

No funcionarán las dos vías

En cualquier caso, y atendiendo a la operatividad del servicio, ha explicado Puente que el restablecimiento de la circulación se realizará habilitando una de las dos vías mientras concluyen el resto de las tareas pendientes. Aún así, ha señalado el ministro que el servicio se prestará prácticamente con normalidad, evitando así las afecciones que la circulación en vía única había provocado con anterioridad a la resolución de la incidencia en el túnel.

Con respecto a la segunda vía, el titular de Transportes ha evitado comprometer una fecha concreta para su puesta en marcha. Se ha justificado Puente en la complejidad técnica de las obras necesarias para su finalización. "No quiero comprometer fechas porque la obra es tremendamente compleja", ha dicho, añadiendo que confía en que los trabajos restantes no se demoren mucho tiempo para recuperar la capacidad total de la línea.

Carga contra la Junta de Andalucía

Por otra parte, el ministro ha aprovechado su intervención para tratar de desviar la atención de la crítica por su gestión a la Junta de Andalucía en relación al estado de las carreteras en dicha comunidad.

Una vez más, Puente ha instado a estas administraciones a actuar con diligencia en la reparación de una treintena de vías que se encuentran cortadas en territorio andaluz, expresando su confianza en que pronto aborden estas actuaciones con la misma celeridad que han reclamado para la infraestructura ferroviaria nacional que está bajo su gestión.

Electoralismo de libro

En el PP han puesto el acento en que el ministro anuncie la rehabilitación del servicio en la antesala de las elecciones en Andalucía que se celebrarán el próximo 17 de mayo.

La presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, ha advertido hoy que, casualmente, la nueva fecha dada por ADIF para la reapertura parcial del AVE, el 30 de abril, coincide con el arranque de la campaña electoral y ha calificado de electoralismo de libro esta puesta en servicio a medias tras perder el Ministerio de Transportes casi un mes antes de intensificar los trabajos en el talud de Álora.

Navarro ha reprochado al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible su falta de diligencia y de transparencia, y ha lamentado el perjuicio generado a usuarios y sectores productivos por el corte del AVE directo desde el 18 de enero, por el accidente de Adamuz, al que se sumó el desprendimiento de un talud el pasado 4 de febrero.