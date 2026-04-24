Ni Tezanos cree en Montero: demoledor CIS para el PSOE en Andalucía

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha publicado este viernes su avance preelectoral sobre Andalucía, que dibuja un escenario en el que el Partido Popular, encabezado por Juan Manuel Moreno, se quedaría a las puertas de una mayoría absoluta en el Parlamento autonómico. Según el estudio, elaborado a partir de 8.017 entrevistas realizadas entre el 10 y el 18 de abril, los populares obtendrían 55 escaños sobre 109, con una horquilla que oscila entre los 51 y los 59.

El sondeo también refleja cambios relevantes en el resto del arco parlamentario, con el PSOE como segunda fuerza, Vox en retroceso y una izquierda fragmentada en la que Adelante Andalucía mejora posiciones frente a Por Andalucía.

El escenario más probable sitúa al PP en 55 diputados, lo que supondría tres menos que en la legislatura anterior. El CIS estima que el PSOE de María Jesús Montero alcanzaría 31 escaños, uno más que en 2022, con una horquilla de entre 27 y 34.

Vox, liderado por Manuel Gavira, obtendría 13 escaños, con una posible variación entre 8 y 17, lo que implica una ligera caída respecto a los anteriores comicios.

En la izquierda, Adelante Andalucía lograría 6 diputados, con una horquilla de 5 a 7, y superaría a Por Andalucía, que se movería entre 4 y 6 escaños y tendría como resultado más probable 5 diputados, uno menos que en la actual legislatura. Fuera del Parlamento quedarían formaciones como Se Acabó la Fiesta, con un 1,9% de estimación de voto, y Jaén Merece Más, con un 0,2%.

La estimación de voto

En términos de estimación de voto, el CIS otorga al PP un 43,6%, medio punto más que en las elecciones anteriores. El PSOE alcanzaría el 25,8%, lo que supone una subida de 1,7 puntos.

Vox se situaría en el 10,3%, con una caída de 3,1 puntos respecto a los comicios de 2022. En la izquierda alternativa, Adelante Andalucía subiría hasta el 8,5%, mientras que Por Andalucía bajaría al 6,9%.

El resto de opciones sumarían un 2,4% de voto para otras candidaturas y un 1,4% de voto en blanco. Juan Manuel Moreno es el candidato mejor valorado con un 5,78, seguido de José Ignacio García (4,74) y Antonio Maíllo (4,62). María Jesús Montero obtiene un 3,84, mientras que Manuel Gavira se queda en 3,34.

El 43,8% de los encuestados preferiría que Moreno repitiera como presidente, frente al 20,7% que apoya a Montero. García y Maíllo reciben el apoyo del 6,9% y 6,6%, respectivamente. Solo el 23,7% de los ciudadanos afirma que su voto dependerá del candidato, mientras que el 49,3% lo hará en función de la cercanía ideológica del partido.