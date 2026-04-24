José Francisco Salado: "Puente ha maltratado a Málaga y a toda España"

El presidente de la Diputación de Málaga, José Francisco Salado, ha estado en La Noche de Cuesta y ha comenzado hablando sobre la movilidad para llegar a Málaga: "Puente ha maltratado a Málaga y a toda España". Y ha continuado: "Se ha demostrado qué personaje tenemos. El ministro ha sido responsable por omisión del accidente de Adamuz, se ha visto una dejación y ha intentado justificar a agentes externos". José Francisco Salado ha señalado que Óscar Puente debía haber dimitido "ya".

Y respecto al talud que afectó al tráfico ferroviario malagueño, "tardó tres semanas en darse cuenta" de la magnitud de lo ocurrido. El presidente de la Diputación señala una teoría que tiene sobre el pensamiento que hay en el Gobierno central: "Cuanto peor le vaya a Málaga, peor le va al alcalde". Además, ha señalado que a la falta de movilidad se añade "la tardanza en arreglar la línea de AVE". José Francisco Salado ha señalado que todo es una "estrategia política" de cara a las elecciones.

En temas hidráulicos

José Francisco Salado ha dicho que invita al PSOE malagueño, al que ha considerado "copartícipe y colaborador de la traición del Gobierno de España a la provincia de Málaga", a que explique qué inversiones ha realizado el Ejecutivo central en la provincia, pese a tener obras de interés nacional que son de su competencia.

Ha añadido que un ejemplo es la depuradora de Marbella, de titularidad estatal, cuya ampliación solicitó la Junta en pleno episodio de sequía, "cuando lo estábamos pasando peor, con restricciones incluso en las duchas", y ha criticado que la respuesta haya sido "la callada por respuesta". Salado señalado que ha sido la Junta de Andalucía la que ha asumido actuaciones como la mejora de la capacidad.

Ha indicado también que la desaladora de la Axarquía, incluida en el Plan Hidrológico Nacional y competencia del Estado, fue anunciada con una inversión de 100 millones de euros "en plena campaña de las municipales", pero ha denunciado que han pasado cuatro años "discutiendo dónde ubicarla y quién redacta el proyecto". Ha asegurado que el Ayuntamiento de Vélez-Málaga ya ha cedido el suelo y que el anteproyecto lo han elaborado los regantes y la Mancomunidad de la Axarquía.

José Francisco ha advertido de que ahora está en manos del Gobierno licitar la obra, aunque ha puesto en duda los plazos, y ha subrayado que, aunque los pantanos estén actualmente en mejor situación, "las sequías son cíclicas" y es necesario actuar con previsión.

Ha defendido que, frente a ello, la Junta, la Diputación y los ayuntamientos sí han actuado, y ha puesto como ejemplo la construcción de una tubería desde el Peñón del Cuervo para llevar agua regenerada a los regantes de la Axarquía, una obra que ha supuesto "un esfuerzo importante" para la administración autonómica.

Por último, ha dicho que hay dos presas pendientes, en el entorno del río Verde-Guadalhorce y en Gibralmedina (Cádiz), ambas de competencia estatal, y ha criticado que no tengan proyecto ni previsión.

La movilidad en la provincia malagueña

"Si lo que ha pasado con el AVE hubiese ocurrido en Cataluña en lugar de en Málaga, estoy seguro de que Puente y Pedro Sánchez hubiesen ido a picar allí". José Francisco Salado ha dicho que, como alcalde del Rincón de la Victoria, le preocupa la situación de la movilidad en la zona oriental de Málaga, donde ha señalado que el tráfico se ha duplicado en la última década, pasando de 50.000 a 100.000 vehículos diarios hacia la capital.

El presidente de la Diputación ha explicado que el principal problema está en la configuración de la carretera, que pasa de tres carriles a dos en el Rincón de la Victoria y vuelve a tres en El Palo, y ha criticado que el proyecto de un tercer carril lleve "siete años estudiándose sin ejecutarse".

Ha añadido que la Diputación de Málaga y el Ayuntamiento han propuesto al Ministerio mejoras en los accesos a Málaga Este, con un coste de 14 millones de euros, y ha señalado que incluso se ha ofrecido financiación provincial si el Gobierno no dispone de presupuesto, sin obtener respuesta.

Por otro lado, ha manifestado que la red de Cercanías entre Málaga, Torremolinos y Fuengirola está saturada y se supone que lo están estudiando, pero "nos enteramos por la prensa de que van a acometer a finales de 2027 esa obra y estará paralizada esa línea seis meses". En estos momentos, no saben cuál será la alternativa para todos los afectados.

El cultivo nacional

José Francisco Salado ha dicho que la diferencia de calidad entre los productos locales y los importados es evidente, y ha puesto como ejemplo que un mango o un aguacate fuera de temporada, procedente de Sudamérica, "no tiene el sabor" de los de la Axarquía, que, según ha señalado, destacan por su color y dulzor.

Ha añadido que se ha producido una "campaña de desprestigio" contra los cultivos subtropicales, al responsabilizarlos de la sequía en la comarca, algo que ha calificado de "incierto".

El presidente de la Diputación ha defendido que los agricultores de la Axarquía han logrado una gran optimización del riego por goteo tanto en el mango como en el aguacate y ha asegurado que el consumo es de unos 300 litros, una cantidad que, a su juicio, es "irrisoria" en comparación con otros sectores. Ha señalado que producciones como la leche o determinadas industrias requieren mucha más agua y, sin embargo, "nadie dice nada".