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Andalucía

Un conductor ebrio paraliza el tráfico ferroviario en Sevilla tras caer a las vías

El hombre, que quintuplicaba la tasa de alcohol, ha resultado ileso.

Libertad Digital
El hombre, que quintuplicaba la tasa de alcohol, ha resultado ileso.
El coche en las vías | Emergencias Sevilla

Un conductor ebrio que circulaba por una calle de Sevilla ha provocado este viernes retrasos en el tráfico ferroviario de Sevilla, al caer con su vehículo a las vías del tren y no poder mover el coche por sus propios medios.

Emergencias del Ayuntamiento ha informado en sus redes sociales de que el conductor circulaba por la calle Gea en torno a las 05:00 de la madrugada, cuando cayó con su vehículo a las vías del tren.

El suceso ha obligado a intervenir a los Bomberos del Ayuntamiento de Sevilla, que retiraron el vehículo de las vías en una actuación coordinada junto a la Policía Local y el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF).

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La Policía Local investiga ahora el siniestro e instruye diligencias al conductor, que resultó ileso, aunque superaba en cinco veces el máximo de alcohol permitido para conducir.

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