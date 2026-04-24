Un terremoto de magnitud 3,5 sacude Granada y Málaga de madrugada

Un terremoto de magnitud 3,5 con epicentro en Jayena (Granada) se ha dejado sentir en la madrugada de este viernes en más de medio centenar de municipios de las provincias de Granada y Málaga, según el Instituto Geográfico Nacional (IGN) y la Agencia de Emergencias de Andalucía. El movimiento sísmico se ha producido sin provocar daños personales ni materiales.

El seísmo se ha registrado a las 06:06 horas, con una profundidad de 12 kilómetros, y ha sido percibido en distintos puntos del área metropolitana de Granada, la capital y varias localidades de la comarca de la Axarquía malagueña, como Torrox, Vélez-Málaga y Nerja.

Epicentro en Jayena y zona sísmica habitual

El epicentro se ha localizado en el entorno de Jayena, un municipio de la comarca de Alhama, una zona con actividad sísmica recurrente. En esta área ya se registró otro temblor el pasado mes de febrero, en aquella ocasión de magnitud 3,2.

La comarca de Alhama también está vinculada históricamente a uno de los terremotos más relevantes registrados en España, el ocurrido en 1884, que provocó alrededor de 1.200 víctimas, según las referencias históricas recogidas en la zona.

El movimiento de esta madrugada ha sido clasificado con una intensidad de III-IV, lo que explica que haya sido sentido claramente por la población sin que se hayan producido efectos destructivos.

Un seísmo sentido en dos provincias

El temblor ha sido percibido en más de 50 localidades, según los avisos recopilados por los servicios de emergencias. En la provincia de Granada, el aviso se ha extendido por la comarca de Alhama y el área metropolitana, incluyendo municipios como Padul, Ogíjares o Escúzar.

En la provincia de Málaga, el movimiento se ha notado especialmente en la comarca de la Axarquía, donde se han registrado avisos desde distintos núcleos como los ya mencionados de la franja costera oriental.

La Agencia de Emergencias de Andalucía ha informado de la recepción de varias notificaciones ciudadanas durante los minutos posteriores al seísmo, aunque en todos los casos se ha confirmado la ausencia de incidencias.

Actividad sísmica reciente en la provincia

El episodio de este viernes se suma a otros movimientos sísmicos recientes en la provincia de Granada. El pasado 13 de abril se registró un terremoto de magnitud 2,8 con epicentro en Santa Fe, mientras que el día 10 de abril otro seísmo de magnitud 2,2 tuvo lugar en Morelábor, en la comarca de Los Montes.

Estos eventos, según el Instituto Geográfico Nacional, han sido de baja magnitud y superficiales, sin causar daños ni incidencias relevantes.

Recomendaciones y respuesta de emergencias

Tras el seísmo, la Agencia de Emergencias de Andalucía ha reiterado una serie de recomendaciones de autoprotección ante este tipo de fenómenos, que no pueden predecirse pero sí requieren medidas preventivas básicas.

Entre ellas, se aconseja disponer de un botiquín en el hogar, conocer la ubicación de las llaves de corte de agua, gas y electricidad, y evitar colocar objetos pesados en estanterías altas.

Durante un temblor, las autoridades recomiendan permanecer en interiores si ya se está dentro de un edificio, protegerse junto a estructuras resistentes y evitar el uso de ascensores. En el exterior, se aconseja alejarse de elementos que puedan caer, como cornisas o cables.

Tras el movimiento, se recomienda comprobar posibles daños, atender a heridos si se tienen conocimientos básicos y contactar con el 112 en caso necesario.