Condenados a penas de hasta seis años por el alijo de cinco toneladas de hachís frente a las costas de Huelva

La Audiencia Provincial de Huelva ha dictado sentencia contra cuatro individuos interceptados el pasado año en una operación contra el narcotráfico. Los acusados han sido condenados a penas de entre cinco y seis años de prisión tras ser sorprendidos con casi cinco toneladas de hachís a bordo de una embarcación semirrígida.

Una persecución a 23 millas de la costa

Según el relato de los hechos probados, la intervención tuvo lugar el 14 de febrero de 2025. Agentes del Destacamento de Inspección Pesquera (DIP) de la Guardia Civil avistaron una embarcación sin matrícula que navegaba a gran velocidad a unas 23 millas al sur de La Antilla (Lepe).

Tras una breve persecución, los agentes lograron interceptar la nave, descubriendo en su interior un cargamento masivo: 135 fardos de arpillera. El análisis posterior confirmó que se trataba de 4.750 kilogramos netos de resina de cannabis, una mercancía que habría alcanzado un valor de 8,8 millones de euros en el mercado negro.

Penas y agravantes

El tribunal ha calificado los hechos como un delito contra la salud pública con la circunstancia de extrema gravedad, debido tanto al volumen de la droga como al uso de una embarcación de alta potencia.

Uno de los tripulantes ha sido sentenciado a seis años de cárcel. En su caso, la justicia ha aplicado la agravante de reincidencia, ya que contaba con una condena previa de 2023 emitida por la Audiencia de Cádiz.

Los otros tres acusados han sido condenados a cinco años de prisión cada uno.

Además de las penas de cárcel, cada uno de los cuatro condenados deberá abonar dos multas de 16 millones de euros, sumando un total de 32 millones por persona.

La sentencia también pone el foco en los medios logísticos empleados. La narcolancha utilizada, equipada con motores de alta gama, ha sido valorada en más de 160.000 euros (unos 40.000 euros por motor). El tribunal ha ordenado el comiso y la destrucción de la sustancia estupefaciente, así como la confiscación definitiva de la embarcación y todos los efectos intervenidos durante la operación.