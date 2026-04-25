Vandalizan el Puente Romano de Córdoba con grafitis de un grupo ultra marroquí

El emblemático Puente Romano de Córdoba vuelve a situarse en el foco de la actualidad tras sufrir una nueva oleada de actos vandálicos en las últimas horas. Este enclave histórico, uno de los símbolos más reconocibles de la ciudad y paso habitual de miles de peatones cada día, amaneció el pasado viernes con varias pintadas distribuidas en distintos puntos de su estructura, lo que ha generado preocupación entre vecinos y visitantes.

Según adelantó el diario ABC, a las primeras inscripciones detectadas en los pretiles interiores, en las inmediaciones de la escultura de San Rafael, se suma una tercera intervención localizada en uno de los miradores salientes del puente. Esta nueva pintada, realizada también con espray, amplía el alcance de los daños y refuerza la sensación de abandono en un espacio de alto valor patrimonial.

Una imagen del Puente Romano de Córdoba

Los grafitis incluyen una mezcla de palabras, nombres propios y símbolos. Entre los mensajes identificados se encuentran expresiones como Slaa Kenitra y Helala Boys. Este último parece estar vinculado a un grupo ultra relacionado con el club de fútbol marroquí KAC Kénitra, lo que sugiere una posible conexión con aficionados o colectivos concretos. También aparece la palabra Rif, que coincide con una región montañosa del norte de África, lo que refuerza la hipótesis de referencias culturales o geográficas en las pintadas.

En uno de los pretiles, concretamente en el lado occidental del puente, se puede leer Firdaouss, un término de origen árabe que se traduce como 'paraíso' o 'jardín celestial', especialmente en el contexto de la tradición islámica. En el lado opuesto, el pretil oriental, destaca la palabra Weld, que en dialectos marroquíes y argelinos significa 'chico' o 'muchacho'. Junto a estas, aparecen otras inscripciones como Lmsadh o Kntra, cuyo significado no ha podido ser interpretado con claridad y que podrían corresponder a firmas, alias o códigos propios de quienes realizaron los grafitis.

El Ayuntamiento de Córdoba y la Junta de Andalucía, a través de su Delegación de Fomento, actuaron con rapidez ante lo ocurrido y desde la tarde del viernes comenzaron las labores conjuntas para retirar las pintadas. En concreto, se envió al grupo de trabajo especial que tiene Sadeco para la limpieza de grafitis, al frente del que está Paco Flores, con más de 30 años de experiencia en la eliminación de pintadas callejeras, según confirmó el Ayuntamiento.