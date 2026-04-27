La familia del doble crimen de Almonte denuncia la "cobardía" de la Justicia trece años después

Este lunes, 27 de abril, se cumplen trece años del trágico suceso que conmocionó a la provincia de Huelva y a toda España. Se trata del doble crimen de Almonte, en el que fueron asesinados Miguel Ángel y su hija María, de tan solo ocho años de edad, en el interior de su domicilio familiar en el año 2013. Con motivo de este doloroso aniversario, la familia de las víctimas ha emitido un duro comunicado en el que exige que se haga justicia y lamenta la situación de impunidad en la que se encuentra el caso.

A través de un escrito, los parientes han subrayado que este no es un aniversario más, puesto que ha pasado más de una década desde que "el silencio más atroz" se instaló en la vivienda ubicada en la calle avenida de los Reyes. En este sentido, denuncian la indiferencia del sistema judicial español ante el sufrimiento que padecen día tras día al ver que no hay un culpable cumpliendo condena por los hechos.

Los allegados de Miguel Ángel y María han querido alzar la voz con indignación, recordando que existen dos investigaciones exhaustivas llevadas a cabo por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Según explican en el texto, las pesquisas apuntaron con determinación hacia un sospechoso. Sin embargo, lamentan que el sistema haya permitido que el verdadero autor de los hechos camine libre, "manchando con sus pisadas las mismas calles de Almonte que un día tiñó de rojo".

Ceguera institucional

El comunicado critica abiertamente lo que consideran una enorme ceguera institucional. Los familiares sostienen que el Estado protege en mayor medida las garantías y las formas procesales que la propia verdad material de lo sucedido. Así, tachan de inadmisible la cobardía de una Justicia que, a su juicio, prefiere mirar hacia otro lado mientras el honor de las verdaderas víctimas resulta pisoteado de forma constante.

"Nos dicen que es 'lo que hay'. Nos piden que pasemos página como si estuviéramos hablando del robo de una bicicleta y no de la vida de una niña de ocho años y su padre", reza el texto. Para la familia, esta falta de respuestas efectivas supone una condena a una cadena perpetua de dolor, en claro contraste con la libertad de la que disfruta el responsable de los asesinatos.

Finalmente, el entorno de las víctimas asegura que no dejarán de luchar para reivindicar la memoria y la dignidad de los fallecidos. Sienten que el paso del tiempo sin que se resarza su honor constituye un "segundo crimen" cometido por el propio Estado con su silencio. Pese a la desolación, advierten de que seguirán llamando a todas las puertas necesarias hasta que la justicia actúe y el asesino deje de estar suelto en las calles.