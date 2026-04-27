Un muerto y un herido grave al chocar un camión y un coche en Sevilla

Un accidente de tráfico registrado en la tarde de este lunes en el término municipal de El Castillo de las Guardas, en la provincia de Sevilla, ha dejado un balance de un hombre fallecido y otro herido de extrema gravedad. El suceso se ha producido tras una fuerte colisión entre un camión de mercancías y un turismo, lo que ha obligado a desplegar un amplio dispositivo de emergencias para atender a las víctimas.

Según ha informado el servicio de emergencias 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía y adscrita a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, el siniestro ha tenido lugar en el kilómetro 47 de la carretera N-433. En torno a las 15:45 horas, el teléfono de emergencias ha comenzado a recibir varios avisos de conductores que alertaban sobre el violento choque entre ambos vehículos.

🔴 Muere un hombre y otro resulta herido en un accidente de tráfico en #ElCastillodelasGuardas #Sevilla ➡️ Un camión y un turismo han colisionado en la carretera N-433. Escucha el audio aquí ⬇️https://t.co/Rhx3wSYCi8 ➕ información en este enlace 👇https://t.co/0XmbUjVTv2 — EMA 112 (@E112Andalucia) April 27, 2026

Los detalles del operativo

De inmediato, la sala coordinadora ha activado un operativo que ha incluido al Centro de Emergencias Sanitarias 061. Dada la gravedad descrita por los testigos, se ha movilizado un helicóptero médico para garantizar una evacuación rápida. Asimismo, se ha dado aviso a las patrullas de la Guardia Civil de Tráfico, a los operarios de Mantenimiento de Carreteras y a los efectivos de los Bomberos de la Diputación de Sevilla.

A su llegada al lugar de los hechos, los equipos de rescate han comprobado que en el interior del turismo implicado había dos personas atrapadas entre los amasijos de hierro. Los Bomberos de la Diputación de Sevilla han tenido que proceder a realizar las maniobras de excarcelación para liberar a los dos ocupantes del coche.

Lamentablemente, los facultativos médicos han podido certificar la muerte de uno de los ocupantes, quien ha fallecido en el mismo lugar como consecuencia directa del siniestro. El otro ocupante, un varón de 32 años, ha resultado herido grave. Tras recibir una primera asistencia en la zona, ha sido evacuado de urgencia en el helicóptero medicalizado al Hospital Virgen Macarena de la capital hispalense, donde permanece ingresado.