De los cinco inmuebles de Montero a la candidata del PP con 1€ en el banco: esto declaran los políticos andaluces

La cuenta atrás para las elecciones andaluzas ya está en marcha. A las puertas del inicio oficial de la campaña —este 1 de mayo—, los partidos han cumplido con uno de los pasos previos obligatorios: hacer públicas las declaraciones de bienes, actividades e intereses de los candidatos proclamados. El documento, difundido en el Boletín Oficial de la Junta, deja una imagen desigual del perfil económico de quienes concurren a las urnas.

Dirigentes con patrimonio conocido

Según detalla La Razón, en el caso de los cargos con experiencia institucional, apenas hay novedades. La consejera Loles López supera los 283.000 euros en cuentas bancarias, mientras que la socialista Ángeles Férriz declara cerca de 191.000 euros en entidades financieras y más de 300.000 entre inversiones y planes de pensiones. También se mantiene el elevado préstamo del diputado Mario Jiménez, de 878.520 euros, o las cuatro viviendas en Almería del popular Pablo Venzal.

Las cifras, en estos casos, reflejan trayectorias políticas prolongadas y patrimonios ya conocidos por anteriores obligaciones de transparencia, sin cambios sustanciales respecto a declaraciones previas.

Saldos mínimos en algunas listas

Las diferencias se acentúan al analizar a los candidatos que se estrenan en las listas, muchos de ellos sin opciones reales de obtener escaño. En Adelante Andalucía, varios aspirantes por Huelva consignan directamente "0 euros" en sus cuentas, como Ángeles González Moyo o Ángel Delgado Vargas. Otros apenas alcanzan cifras simbólicas: "30 euros" declara Rosa Elizabeth Tortosa y "52 euros" Jesús Amador Zambrano.

La situación no es exclusiva de esa formación. En la misma provincia, la dirigente del PP en Punta Umbría, Rosa Crespo, refleja un saldo de "0,85 euros". Estos datos ponen de relieve la heterogeneidad económica de las candidaturas, especialmente en los puestos de menor visibilidad electoral.

Aspirantes a la presidencia

Entre los aspirantes a la presidencia de la Junta, los datos muestran realidades distintas. El actual presidente, Juanma Moreno, declara algo más de 20.000 euros en cuentas, un plan de pensiones cercano a los 47.000 euros y activos financieros por unos 5.600 euros. A ello suma una hipoteca de más de 300.000 euros y un patrimonio inmobiliario que incluye viviendas en Madrid, Málaga y Alcalá de Guadaíra (Sevilla), además de otros inmuebles urbanos y fincas rústicas en Cártama.

La candidata socialista, María Jesús Montero, presenta cerca de 93.300 euros en cuentas bancarias y dos créditos hipotecarios que superan conjuntamente los 70.000 euros. Su declaración recoge cinco inmuebles, cuatro viviendas en Sevilla y otro inmueble urbano en la capital.

Por su parte, Manuel Gavira declara 100.000 euros en cuentas y un vehículo valorado en 10.000 euros. Antonio Maíllo cuenta con algo más de 43.800 euros y dos viviendas, una en Sevilla —en multipropiedad— y otra en Huelva. Cierra la relación José Ignacio García, con 34.460,51 euros en cuentas y un coche valorado en 16.200 euros.

Esta información evidencia una notable disparidad entre los patrimonios de los candidatos, con casos que van desde posiciones económicas consolidadas hasta situaciones prácticamente testimoniales en plena antesala electoral.