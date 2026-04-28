Debates a cinco en Andalucía y sin cara a cara entre Moreno y Montero

RTVE emitirá el próximo lunes 4 de mayo el primer debate de las elecciones andaluzas del 17 de mayo, que se celebrará en la sede del centro territorial de la Corporación en Sevilla y tendrá una duración de 90 minutos.

El encuentro estará presentado por Xabier Fortes y Laura Clavero y se emitirá en directo en La 1, en desconexión para Andalucía, tras el Telediario 2, a partir de las 21:45 horas aproximadamente. También podrá seguirse en el Canal 24 Horas, Radio 5, rtve.es y RTVE Play.

Según el acuerdo alcanzado el pasado miércoles en una reunión celebrada en la sede de RTVE en Andalucía con todas las fuerzas políticas, en el debate participarán Juan Manuel Moreno Bonilla (PP), María Jesús Montero (PSOE), Manuel Gavira (Vox), Antonio Maíllo (Por Andalucía) y José Ignacio García Sánchez (Adelante Andalucía), que optarán a la presidencia andaluza el 17 de mayo.

El formato incluirá una primera intervención en la que cada candidato dispondrá de 30 segundos para responder a la pregunta de por qué quiere ser presidente de Andalucía, seguida de tres bloques temáticos de 25 minutos sobre economía, políticas sociales y financiación autonómica, pactos y regeneración. El debate concluirá con el denominado "minuto de oro", en el que cada participante contará con un minuto para solicitar el voto.

RTVE indicó además que ofrecerá de manera gratuita la señal del debate a todos los medios e instituciones que lo soliciten, en el marco de su función de servicio público. Asimismo, la Corporación ha propuesto también la celebración de un debate cara a cara entre Juan Manuel Moreno Bonilla y María Jesús Montero, los candidatos de las dos principales fuerzas políticas.

El 11 de mayo en Canal Sur

Una semana después del debate en la cadena pública, ya el 11 de mayo, Canal Sur emitirá el segundo y último debate antes de los comicios en Andalucía. La Radio Televisión de Andalucía (RTVA) ha programado un debate con participación de cinco candidatos. Esta cita abarcará un máximo de 110 minutos, distribuidos en torno a tres bloques temáticos.

Aparte de estos dos debates, cabía la posibilidad de que hubiese un tercero, ya que RTVE propuso un debate cara a cara entre la candidata del PSOE, María Jesús Montero, y Juan Manuel Moreno Bonilla, presidente en funciones y candidato del Partido Popular. Algo que finalmente no ha salido adelante, ya que lo rechazaron las demás formaciones políticas.